川普開鍘TikTok下一步　美國務卿：這幾天很快就會採取行動





▲美國國務卿蓬佩奧透露，川普幾天內就會對中國軟體公司採取行動。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧於美東時間周日（2日）登上節目，表示總統川普將在接下來數天以內，針對中國抖音國際版APP「TikTok」採取進一步措施。

綜合外電報導，蓬佩奧於《福斯新聞》節目「Sunday Morning Futures」上指出，川普很快會宣布下一步。他指出諸如「字節跳動」（ByteDance）底下TikTok，以及騰訊的通訊APP微信，皆有「直接向中國共產黨提供數據」。

蓬佩奧表示，「長久以來美國都只是說，『喔天啊，如果我們享受其中，或是有家公司能靠此賺錢，我們就准許它繼續吧』，但總統川普已經明白說出『夠了』。」他接著表示，川普政府要改正這種風氣，而總統將針對TikTok與中共的關係所帶來的國安風險，在接下來幾天內有所行動。

財政部長梅努欽（Steve Mnuchin）則在當天另一場訪問中指出，他認為TikTok在美國只有2條路 ─ 被禁或是出售，但不能維持現狀，「我可以公開說整個（海外投資）委員會都同意，TikTok不能繼續以當前形式存在，因為這有將1億美國人的個資傳回（給中共）的風險。」

總統川普上周五（7月31日）下令將禁TikTok後，微軟（Microsoft）和中國字節跳動長達數周的接觸，交易協議很快來到尾聲，且字節跳動同意售出TikTok，完全脫離美國業務。然而儘管美國政府一路參與雙方協議，川普此時竟然仍不同意讓TikTok完全改以美國企業經營，因此該項交易案目前暫時喊停，未來幾天內將視川普的態度而定。