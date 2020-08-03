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9月15日前確定！微軟證實繼續洽購TikTok　承諾資料僅存在美國

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▲抖音,TikTok。（圖／達志影像／美聯社）

▲微軟承諾收購前將對TikTok進行全面的安全審查。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

微軟週日（2日）發布聲明表示，在執行長納德拉（Satya Nadella）與美國總統川普談話後，微軟將繼續就收購TikTok（抖音）在美業務事宜進行商討直至9月15日。微軟承諾收購前將對TikTok進行全面的安全審查，並為美國帶來適當的經濟利益。

該聲明發布的前兩日，已有諸多消息指出微軟有意收購TikTok美國事業經營權，不過隨後川普便出面表態不贊成，並表示將在美國禁用TikTok。但微軟2日發布聲明表示，將於幾周內迅速採取行動，與TikTok母公司字節跳動（ByteDance）進行討論，並且無論如何都將在9月15日前完成。在此過程中，微軟期待與美國政府繼續對話，包括川普。

微軟指出將對TikTok進行全面的安全審查，並在確保TikTok目前的使用體驗基礎下，添增世界一流的安全性、隱私權及數位安全防護。此外，微軟將確保TikTok美國用戶的所有私人資料都轉移並保留在美國境內，若此前在美國以外的地方儲存或備份此類資料，微軟將確保在資料轉移至美國後，在國外伺服器中刪除這些內容。

據微軟說法，與字節跳動的討論將向美國海外投資委員會（CFIUS）遞交通知，初步提案涉及在收購美國、加拿大、澳洲及紐西蘭的TikTok服務，此外，微軟也將邀請其他美國投資者參與此次收購。

微軟也將邀請其他美國投資者參與此次收購。不過微軟也強調，這些討論尚屬初步階段，不能保證微軟此次交易將依照規劃進行。

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