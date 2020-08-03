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見警攔檢先調頭落跑可重罰1萬起跳　屏東半年科技搜證開出199張

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▲屏東監理站提醒民眾，遇警方執行攔檢，停車受檢，以免吃上更高額罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東監理站提醒民眾，遇警方執行攔檢，停車受檢，以免吃上更高額罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

基於交通安全，警方人員會在違規熱區不定時執行交通違規勤務，有的機車騎士見狀，常會自以為「機警」掉頭調離開就沒事，屏東監理站提醒，如果被警方拍到機車號碼會在事後逕行舉發「不服攔檢稽查逃逸」的罰單，罰款金額是1萬元起跳，2020年以來，警方已開出199件罰單，籲請駕駛人不要輕忽。

▲屏東監理站提醒民眾，遇警方執行攔檢，停車受檢，以免吃上更高額罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲遇警調彎。

屏東監理站說，一般民眾在交通行駛途中，常有違規而不自知的情況，導致產生許多危險事故，為降低交通事故發生，警方常在各個違規熱區不定時攔查取締交通違規。

但是民眾也不是省油的燈，常常利用機車高機動性立刻調頭離開，這時警方側錄若拍下車牌號碼，會在事後逕行舉發「不服攔檢稽查逃逸」的罰單，直接寄送車主，而這張罰單罰鍰就是1萬元起跳、並吊扣駕照6個月。類似案件屏東地區2019全年度舉發332件，2020年統計至6月底已舉發199件，件數不少，民眾實在不能忽視。

站長洪美芳強調，這項法規2018年經立法院即三讀修正通過，並於2018年9月1日上路實施。其中就處罰條例第60條修正部分，駕駛人如違規時，經執行交通勤務之警察或依法令執行交通稽查人員予以制止，仍不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸，處罰1~3萬元罰鍰，並且吊扣駕照6個月；5年內再犯者處3萬元罰鍰，並吊扣駕照1年，實行將近2年仍有許多民眾存著僥倖心理，沒想到被罰的更重，提醒用路人遇到警察攔檢就要停車受檢，以免被罰的更重、吊扣執照。

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