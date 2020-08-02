立志當警察！新北21歲警遭「無照屁孩」撞摔恐成植物人　父母心碎痛哭

▲楊警深夜值勤遭屁孩撞上，重摔昏迷 。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者柯振中、陳以昇／新北報導

新北市樹林分局21歲的楊姓員警2日深夜外出支援，遭到17歲無照少年高速側撞，導致多處骨折、腦出血，目前仍在與死神拔河。楊男從小就立志當警察，富有正義感，卻在值勤路上遭撞，讓家屬傷心斷腸。

楊姓員警2日深夜接獲消息，轄區內發生打架事件，與同仁分騎警用機車，沿路鳴笛開警示燈，準備前往現場。沒想到，行經大安路、俊英街口時，突然遭到無照的17歲張姓少年從側邊超速撞上，當場飛了出去，重摔在地面，等到救護人員趕到現場時，已經完全失去意識。

經過緊急CPR送醫，楊姓員警目前恢復心跳，但仍昏迷不醒。楊姓員警的父母得知消息，崩潰前往醫院，在鏡頭前落淚，「他才21歲、21歲耶！孩這麼年輕…。」

▼楊警行經十字路口，遭屁孩高速側撞，當場重摔倒地，昏迷不醒。（圖／記者陳以昇翻攝）



新北市長侯友宜接獲消息，2日下午趕到醫院，面色凝重地向楊警的家人道歉，身為新北市長，在他的地方發生這種事，沒有好好照顧孩子，「深感對不起他們的家屬。」

楊警的母親透露，兒子小時候看到救護車開過去，就會開始興奮，兒子心中一直有股正義感與衝動，從小就立志要當警察，「可是我說『很危險』。」

楊警長大後，如願當上警察，去年才剛從警專畢業，到樹林派出所服務才短短十個月，執勤途中竟遭到無照屁孩騎車撞上，現在還在醫院與死神拔河，讓家屬哭得肝腸寸斷。院方評估，由於楊警腦部積水，無法動刀，昏迷指數只有3，就算真的救活，有很大的機率會變成植物人，目前家屬仍在考慮要不要拔管，但還沒做決定。