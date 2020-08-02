台中詭路「一夜4車慘撞」！離奇設計曝光　當地人氣炸：根本是陷阱

▲台中詭路一夜4車慘撞，當地人氣炸：「根本是陷阱。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市雙十路近期出現一條詭異的道路，僅一個晚上就有1輛汽車、3輛機車在該路發生碰撞，其中1名女騎士甚至把車撞到輪胎變形，人也重摔在地腰部受創緊急送醫。實際回到現場，短短80公尺的直行路段，中間就有2處詭異「突出點」，讓居民生氣說「根本就是陷阱」。

台中市府規劃提升道路品質，將雙十路部分路段拓寬，但完成後卻有「突出點」橫在「直行路段」上，導致經常傳出摔車消息。一名受害騎士表示，她日前晚上騎車行經現場，沒有發現前方的「突出點」，撞上後直接重摔在地，因為腰痛得不得了，只能請救護車協助送醫。

除了女騎士外，還有一輛汽車駕駛一樣行經現場，發現前方的「突出點」後緊急閃避，卻因此與另一輛機車發生碰撞，所幸車禍沒有造成人員傷亡。受害汽車駕駛說，「我看到凸起的障礙，就馬上開出來（左切）再閃進去（右切），不料一輛機車從後面撞我。」

▲黃色、紅色部分為新拓寬路段。（圖／東森新聞）

一個晚上就有1輛汽車、3輛機車在該路段出車禍，讓許多台中人相當抱怨，有人說「說起來也是個陷阱啦，一個不小心就撞上去了」、「錯誤的政策通常，會比貪汙來得更嚴重」，「因為之前有三角椎，可能是人行道施工完成，就把三角椎撤掉了，才不容易看到人行道。」

實際在現場可以看見，雙十路短短80公尺的路段，就有2個地方是「突出點」的設計，其中一處還放著騎士車禍後的機車，機車輪框撞到已經歪掉變形，可見當時的撞擊力之大，相關單位車禍後已經在現場放置三角椎，未來要如何改善還待市政府討論。

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