21歲警遭「無照屁孩」撞摔！恐成植物人…侯友宜醫院道歉：對不起，我沒顧好孩子

▲21歲警遭到撞上，瞬間摔落在地昏迷。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者柯振中、陳以昇／新北報導

新北市樹林區大安路、俊英街口2日深夜發生嚴重車禍，21歲楊姓員警騎車前往處理打架糾紛的途中，遭到無照的17歲張姓少年側邊撞上，當場重摔昏迷，送醫後情況不樂觀，讓父母感到相當崩潰。新北市長侯友宜得知消息，下午趕往醫院，親自向家屬致歉，已經拜託醫院盡力而為，別放棄任何能救回楊警的機會。

楊警2日深夜與同仁騎乘警用摩托車外出，要到轄區內處理打架糾紛，沿途都有鳴笛、開警示燈，沒想到行經大安路、俊英街口時，遭到無照的17歲張姓少年側邊撞上，當場噴飛出去。楊警重摔倒地，當場昏迷，儘管緊急被送往亞東醫院救治，狀況仍不樂觀。

▼楊警到樹林派出所服務才約10個月，竟遭無照少年撞上，目前仍在搶救當中。（圖／記者陳以昇翻攝）



事件發生突然，新北市長侯友宜接獲消息，趕到醫院與家屬見面，親自向對方道歉，「身為新北市長，沒有好好照顧他們的孩子，深感對不起他們的家屬。」

侯友宜指出，目前已經拜託亞東醫院，希望院方全力搶救，不要放棄任何機會。不過，依據最新消息，由於楊警昏迷指數只有3，腦部有積水現象，沒有辦法開刀，就算救活了，也有很大的機率成為植物人，父母正在考慮是否拔管，但還沒做決定。

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