墾丁「叭三小」爆混戰！休旅車駕駛推女騎士遭安全帽回砸　兒嚇哭喊：爸爸

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮恆南路於2日下午17時許發生1件行車糾紛案，由於恆春警方獲報趕到現場，雙方當事人均已離開現場，但根據影片等相關資料，發現休旅車駕駛人與一位女機車騎士行至路口時，發生行車糾紛，疑因一句「叭三小」，引發雙方理論，導致雙方推倒、砸安全帽、街頭追逐，汽車駕駛孩子嚇得痛哭，警方已根據資料，傳訊雙方到案明，依法處理。

▲屏東縣墾丁街頭2日下午發生行車糾紛，警方已傳喚當事人到案明 。（圖／翻拍影片，以下同）

▲▼理論、機車騎士被推。

根據目擊者拍攝的影片，發現駕駛休旅車的男性駕駛，與一名女機女騎士發生行車糾紛；雙方一開始在路旁大聲理論，機車騎士一度想向汽車駕駛挑釁，但被友人制止，但最後一句「叭三小」仍引爆汽車駕駛怒火。

衝突中，汽車駕駛出手把將女騎士連人帶車推倒在地，憤怒的女騎士則拿起安全帽往駕駛丟去，雙方就在街頭追逐、叫罵，汽車駕駛的孩子嚇到不斷痛哭大喊「爸爸」，但駕駛怒火一時也無法停歇，整個衝突一分多鐘，隨後雙方各自離去。

警方初步調查，發現雙方原本均於該路口停等紅燈，燈號變換為綠燈後，機車女騎士未立即行駛，後方駕駛汽車的駕駛按喇叭催促，引起糾紛，進而產生爭執，研判是單純行車糾紛引起爭執事件。已通知雙方到案說明後依法偵辦。

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