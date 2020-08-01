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熟女「體貼」掏錢幫男友升等！最後竟被劈腿騙錢　法官中立見解讓渣男逃一劫

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▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲交往最怕遇渣男。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

交往最怕遇渣男！桃園一名陳姓男子原是科技公司員工，19年前因銷贓問題拿西瓜刀殺人，遭判刑20年，假釋後從事保險工作，卻周旋多名女子間。經濟優渥的陳姓熟女與他交往，在得知男友要參加遊歐旅行團後，送他4.9萬元升等商務艙，然而分手才知這都是騙局，也因自己「體貼」陳男只判50日拘役。

陳男2000年時因缺錢，多次盜賣公司的動態存取記憶體晶片（DRAM）給李姓男子和李的高姓女友，然而雙方因銷贓起爭執，陳男同年10月拿西瓜刀狂捅高女致死，搶走她身上的220萬元，之後也想用同樣手法將李男滅口，最後因對方反抗失敗。陳男最後因犯下強盜殺人、殺人未遂、侵佔等罪被判20年徒刑，他在2013年12月聲請假釋獲准。

奧地利（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男要去公司的奧地利、捷克旅遊團。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

假釋後，陳男和年紀比他大、從事直銷的陳姓女子。他2017年到保險公司任職，因達成業績競賽資格獎勵，可以支付部分團費參加公司11月辦的奧地利、捷克旅遊。陳女詢問升等商務艙要加價多少，男友回答4.9萬，她建議「如果4萬那麼便宜，就給它坐了唷」，並給了7萬元。

陳男出遊時，陳女不斷詢問他搭商務艙的狀況，並要求傳照片，陳回答「（坐商務艙）比其他人應該算好多了」，還傳了2張商務艙的照片給她看，但實際上是坐經濟艙。2018年1月28日雙方分手，陳女向保險公司查詢，這才發現陳根本沒自費升等。

對此陳男表示，「我從來沒有自己要升等坐商務艙」，是陳女堅持要他升等，才告訴對方4萬9千元這個價格，因出國當天沒有同事升等臨時改變主意，因怕女友囉嗦而未告知詳情。

陳女指出，要升等商務艙得在出團前1個月透過旅行社協助訂位，要價8.6萬元，且不能在機場臨櫃升等，否則要再加價，直指陳說謊騙錢。

▲電話,感情,手機,戀愛,分手,劈腿,女生,女人。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲陳男曾想和陳女結婚，但因親友不祝福，加上年齡差距過大而卻步。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

高院認為陳在出國時騙女友「座位比其他同事好」，還傳商務艙照片給女友看，可見自始就無意自費升等，詐欺犯行明確。不過高院發現陳女鼓吹「還好啊，算便宜的…我們這次去杜拜的商務艙就要10萬左右」、「好棒耶！那4萬真的好便宜喔…因為直飛的更貴」，男方則回「還是省下來去買東西好了」，認為這與被告主動起意詐欺的狀況有差別。

此外，陳男透露自己曾想和陳女結婚，但因親友不祝福，加上年齡差距過大「讓我卻步」，也說交往期間曾匯錢給女方。高院調查，因陳劈腿而分手前，陳女帶他加入直銷公司就先墊付65萬元，陳隨後也跟銀行信貸返還，平時LINE對話互稱「老公」、「老婆」，證實雙方交往時有共同生活的規劃。

合議庭認為本案陳原無意升等商務艙，是因經濟能力較好的陳女想減少他旅途勞頓，一再強調價格便宜、積極要求他升等，若不是感情破裂，這未必會走上刑事訴究途徑，一審判陳3月徒刑過重，不恰當。

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