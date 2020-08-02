「死亡醫生」剖100司機挖腎臟　殘屍全丟河裡餵鱷魚…假釋沒幾天改判無期！

▲印度死亡醫師將百人丟給鱷魚吃。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

印度北方邦過去傳出多名卡車司機、計程車司機遭到不明原因殺害，警方一路追查，發現62歲的「死亡醫師」夏瑪（Devendra Kumar Sharma）自1994年到2004年曾捲入非法腎臟移植，如今假釋之後，檢方發現夏瑪謀殺了100多名司機，並將其屍體餵給鱷魚吃，手段相當殘忍，開庭時法官判決這次將判處「無期徒刑」讓夏瑪與社會隔絕。

根據英國《每日星報》報導，夏瑪過去曾參與過非法腎臟移植，至少安排125例私人手術，因此案件當時他被關16年後，因為表現良好而假釋出獄。近日檢方又發現這100名司機，其中包括計程車、卡車司機等人，在無故失蹤之後家人紛紛通報警方。

▲夏瑪至少殺害百名司機。（圖／翻攝自pragativadi）

調查中指出，死者不僅被掏空腎臟之外，甚至在死亡之後，還被丟進河裡餵鱷魚。德里警察局副局長Rakesh Paweriya在聲明中指出，夏瑪在德里、哈里亞納邦、北方邦等地參與數十件綁架、謀殺司機的案件，其身分也是幫派成員，在殺死司機後搶劫車輛後出售。

Rakesh Paweriya也指出，犯案人員包括夏瑪，時常到北方邦的哈扎拉運河丟棄屍體，夏瑪至少犯有六起謀殺罪，但他本人坦承「其實更多」，並策畫了50多件類似謀殺案，如今因罪刑重大再度開庭審判，法官判其無期徒刑。

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