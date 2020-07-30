　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「基金大企董事」偷吃女下屬！愛巢合體被抓包　極品小三跩嗆…正宮超爽復仇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼博時基金董事總經理婚內出軌貌美女下屬。（圖／翻攝自微博）

▲博時基金董事總經理婚內出軌貌美女下屬。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸博時基金董事總經理兼特定資產管理部總經理歐陽凡被妻子實名舉報，出軌貌美女下屬李博。歐陽凡的妻子稱歐陽凡與其女下屬有長期不正當關係，並當場捉姦在床，手握重要出軌鐵證，日前更把所有一切發郵件公開給博時基金所有員工。對此，博時基金工作人員表示，兩涉事員工已辦理離職。

博時基金是大陸首批成立的5家基金管理公司之一。據公開資料顯示，歐陽凡自2011年起加入博時基金，曾任資產管理部副總經理，社保組合投資經理助理。

根據網傳郵件所說，兩人於2020年7月9日晚在歐陽凡妻子和歐陽凡共有的深圳市南山區私人住宅發生不正當關係，並於7月10日凌晨被捉姦在床，全程被正宮錄下。

影片顯示，在現場，小三李博仍然態度囂張，抓傷歐陽凡妻子的臉部和鎖骨，還扭傷對方右臂。

李博更揚言，「我就是和歐陽凡有一腿，妳能拿我怎麼樣？」歐陽凡妻子又指，當時現場所有人赴沙河派出所錄了筆錄，「以上事件有錄音、影片、醫院檢查報告和公安局出警記錄為證，員警對此事有執法記錄儀和筆錄的完整記述。」

歐陽凡的妻子表示，她與歐陽凡於2009年2月結婚，婚後育有一兒一女兩個孩子；李博也有婚姻，有兩個孩子，「二人在各自婚姻存續期間，拋開對家庭最基本的責任，長期保持通姦關係，經常藉口加班、出差等原因與對方幽會，就在被捉姦前幾天，公司在7月4日至5日在觀瀾舉辦會議期間，二人都不忘幽會，兩人還多次在住宅進行姘居。」

►戴口罩也要記得保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／台17線死亡車禍　男女夾困車內雙亡
好市多奧客再進化！全家族逼員工交「插畫收據」　小孩大哭大鬧
追確診泰籍移工　「意外發現」43人有疑似症狀！衛生局急採檢
快訊／卯澳灣未爆彈炸開畫面曝光！　激起20m超高水柱
36款胃藥恐致癌　8/1起全面禁用
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢、北京、大連疫情有「共通點」　吳尊友：易混合型傳播

南韓29日起把「中國列為低風險國家」：韓企人士自中國入境「免隔離」

王家壩開閘4鎮成汪洋！村民親揭「蓄洪區」真實面目　年輕人不待老人不走

「基金大企董事」偷吃女下屬！愛巢合體被抓包　極品小三跩嗆…正宮超爽復仇

這波疫情最嚴重！　大陸本土病例單日破百「新疆佔了96例」

白宮抗中智囊！余茂春遭全網怒轟「狗頭軍師」　重慶母校急除名

陸疾控主任「已接種實驗型疫苗」！　陳薇：中國疫苗單針接種起效

陸電影院解封滿一周　近半復工、票房破4.6億

港國安處首次出擊！「學生動源」被指煽動獨立　3男1女遭拘捕

共享單車ofo欠款83億「法院也找不到」　用戶酸：退押金要等500年

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

擅用聊天技巧試探是否為凶宅！　室內設計師分享「租屋必知重點」

武漢、北京、大連疫情有「共通點」　吳尊友：易混合型傳播

南韓29日起把「中國列為低風險國家」：韓企人士自中國入境「免隔離」

王家壩開閘4鎮成汪洋！村民親揭「蓄洪區」真實面目　年輕人不待老人不走

「基金大企董事」偷吃女下屬！愛巢合體被抓包　極品小三跩嗆…正宮超爽復仇

這波疫情最嚴重！　大陸本土病例單日破百「新疆佔了96例」

白宮抗中智囊！余茂春遭全網怒轟「狗頭軍師」　重慶母校急除名

陸疾控主任「已接種實驗型疫苗」！　陳薇：中國疫苗單針接種起效

陸電影院解封滿一周　近半復工、票房破4.6億

港國安處首次出擊！「學生動源」被指煽動獨立　3男1女遭拘捕

共享單車ofo欠款83億「法院也找不到」　用戶酸：退押金要等500年

高雄最南哪區引論戰！　李眉蓁拉林佳龍「台中最南他也不知」

賽程機動調整　洋基取消今天主場對費城人改客場戰金鶯

3年5人掉落台中港慘死　顏莉敏重回現場籲：裝設防墜警示

還沒發病就能驗出！科學家發現「阿茲海默症」新診斷方法

VICTON直播慘案粉絲眼睜睜目擊！手滑打翻豬排醬...苦笑合照「受害者」

因禍得福！苗栗翁遭芒果樹幹打中胸　就醫驗出癌症及早切除

重大事件即將發生！12星座「未來一周運勢」曝…雙子、雙魚做好資料備份

曾稱「李眉蓁不會寫論文」　葉元之「會親自道歉」：本意是想幫忙講話

「台中米娜」是裸拍慣犯！　公車賣場都淪陷　警斥玩過火追身分

反駁探視李登輝遭拒　柯文哲評估「把多一點時間留給家人」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

大陸熱門新聞

半島酒店董事千金徵男友　驚人條件曝光

武漢抗疫護士墜樓亡！死前爆暗黑內幕

女友交過4個！男報復逼「與狗壞壞」結束換他上

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

廣西男抓毒蛇稱「藥酒能治蛇毒」　下場慘

中共高官落馬　文旅部副部長李金早遭調查

基金大企董事偷吃女下屬！正宮超爽復仇

ofo欠款20億　用戶：退押金等500年

港國安處出動！「學生動源」前召集人鍾翰林被補

絕美Coser「裙底風光」全都露

北京大熱天「下雪」了！市民驚呼

男友軟太快...她吹風機「烤小鳥」！

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

中英外長通話！兩國會繼續合作

更多熱門

相關新聞

臨盆孕媽驚覺夫劈腿　小三同醫院生產

臨盆孕媽驚覺夫劈腿　小三同醫院生產

美國一名婦產科護士值班時無意間聽見，一名孕婦在即將臨盆之際，竟發現了老公的婚外情，更糟糕的是，第三者此時也來到同一間醫院生產。她側錄夫妻吵架過程，聽見誇張實情，根本藏不住驚訝表情，忍不住扶額。

美中貿易現雜音！台股「創新高急殺」退守12300點

美中貿易現雜音！台股「創新高急殺」退守12300點

街口託付寶踩紅線　金管會不排除處分

街口託付寶踩紅線　金管會不排除處分

金管會質疑街口託付寶有違反法規　暫停收受申購

金管會質疑街口託付寶有違反法規　暫停收受申購

5G要來了！專家：把握發展初始期「搶先布局」

5G要來了！專家：把握發展初始期「搶先布局」

關鍵字：

博時基金女下屬劈腿婚內出軌

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

半島酒店董事千金徵男友　驚人條件曝光

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

《屍速列車》女星胰臟癌病逝

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面