「基金大企董事」偷吃女下屬！愛巢合體被抓包　極品小三跩嗆…正宮超爽復仇

▲博時基金董事總經理婚內出軌貌美女下屬。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸博時基金董事總經理兼特定資產管理部總經理歐陽凡被妻子實名舉報，出軌貌美女下屬李博。歐陽凡的妻子稱歐陽凡與其女下屬有長期不正當關係，並當場捉姦在床，手握重要出軌鐵證，日前更把所有一切發郵件公開給博時基金所有員工。對此，博時基金工作人員表示，兩涉事員工已辦理離職。

博時基金是大陸首批成立的5家基金管理公司之一。據公開資料顯示，歐陽凡自2011年起加入博時基金，曾任資產管理部副總經理，社保組合投資經理助理。

根據網傳郵件所說，兩人於2020年7月9日晚在歐陽凡妻子和歐陽凡共有的深圳市南山區私人住宅發生不正當關係，並於7月10日凌晨被捉姦在床，全程被正宮錄下。

影片顯示，在現場，小三李博仍然態度囂張，抓傷歐陽凡妻子的臉部和鎖骨，還扭傷對方右臂。

李博更揚言，「我就是和歐陽凡有一腿，妳能拿我怎麼樣？」歐陽凡妻子又指，當時現場所有人赴沙河派出所錄了筆錄，「以上事件有錄音、影片、醫院檢查報告和公安局出警記錄為證，員警對此事有執法記錄儀和筆錄的完整記述。」

歐陽凡的妻子表示，她與歐陽凡於2009年2月結婚，婚後育有一兒一女兩個孩子；李博也有婚姻，有兩個孩子，「二人在各自婚姻存續期間，拋開對家庭最基本的責任，長期保持通姦關係，經常藉口加班、出差等原因與對方幽會，就在被捉姦前幾天，公司在7月4日至5日在觀瀾舉辦會議期間，二人都不忘幽會，兩人還多次在住宅進行姘居。」

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