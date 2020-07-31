斯文男劈腿還分屍大12歲女友成7大屍塊　可教化！逃死定讞

▲台南姐弟戀分屍案兇手吳茂騰，獲判無期徒刑定讞。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南市男子吳茂騰，在去年農曆春節前夕，因已劈腿她人，又懷疑大12歲的單親媽媽張姓女友疑有新歡，2人爭吵後，勒斃張女，並買鋼鋸將死者分屍成7大屍塊，冷靜布置各項細節後，將屍塊棄屍荒野，任野狗啃食，吳男還在臉書輕鬆打卡分享購物直播。一二審均認為他有教化可能，判處無期徒刑。案經上訴，最高法院31日駁回上訴定讞，吳男確定逃過死刑。

帶著眼鏡、長相楊光斯文的吳男（32歲），竟是冷靜犯下分屍案的兇手。判決指出，在工廠擔任作業員的吳男，透過交友軟體認識在酒店上班的單親媽媽張女，張女育有一名在外地讀大學的兒子，吳男在交往後，就便搬到張女台南市崇明十三街大樓住處同居，2人交往2年多。

不過吳男在2018年底劈腿，與另名女子交往；另外張女也常與酒客外出，吳男多次懷疑張女另有新歡。案發於2019年1月8日，晚間22時許張女又應酒客邀約打算翌日出門，2人發生爭吵，吳男徒手掐住張女頸部長達15分鐘，還因拇指施力過大而使張女舌骨骨折，最終張女窒息死亡。吳男為確認張女死透，還抓起電線，緊繞張女頸部2圈。

吳男並未因殺人而心慌意亂，反而冷靜布置各項細節，以逃避刑責。翌日一早，他就到五金賣場購買鋼鋸，回家將張女分屍成7大塊，裝入2個黑色大塑膠袋後，再裝入2個塑膠整理箱。隨後清洗現場血跡、衣物，並將裝有屍塊的整理箱搬上死者的車輛車廂。而後將車子開出，把屍塊丟入巴克禮路、崇賢六路口旁草叢裡棄屍。

為免案情曝光，吳男還繳交死者大樓管理費，並以死者口氣，透過LINE與死者兒子及其他友人、甚至保險公司業務員等聯繫，避免死者親友起疑。隔了一週後，吳男將死者的車輛開出，到附近的洗車廠清洗打蠟，而後將車輛棄置。死者的兒子因自12日起就無法連絡上母親，一直到24日才報案，這時距離案發已經2週，警方也在一週後尋獲死者車輛，並循線逮捕吳男。吳男最後坦承犯案，檢方依照殺人、毀壞屍體等罪提起公訴。

案經法院審理，一二審法院均認為吳男雖然手段兇殘、行為偏差，對社會治安與家屬均造成嚴重傷害；但考量沒有前科，犯後又坦承犯行，法院均認為有教化可能，並無與世永久完全隔離之必要，因此一二審均判處無期徒刑。案經上訴第三審，最高法院31日駁回上訴定讞。

