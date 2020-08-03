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陸醫療隊前往支援！遭質疑「收集DNA資料」　港府澄清：絕無此事

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▲香港,新冠肺炎,餐廳,口罩。（圖／路透社）

▲香港限聚令收縮至2人。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新冠肺炎疫情仍在持續擴散，中央政府決定派遣大陸檢測人員到港協助，但也引發部分人士擔憂，甚至有聲音質疑DNA資料會被記錄。對此，港府2日鄭重澄清絕無此事，中央的支援純粹是協助加強病毒檢測能力，所有檢測都只會在香港進行，不會將樣本送往大陸。

▲▼ 大陸核酸檢測隊。（圖／翻攝自微博）

▲有香港市民舉旗歡迎先遣隊。（圖／翻攝自微博）

港澳辦日前指因應港府請求，中央政府決定派遣大陸檢測人員到港，其中 7 人「先遣隊」隊員2日抵達，與此同時，有團體到醫管局總部門外請願，不滿港府要求中央派員來港協助全民檢測。另外，有部分網民擔憂，DNA資料會被送到大陸，

對此港府2日作出回應，強調特區政府所做的任何防疫抗疫工作都絕對符合法律要求，而中央的支援純粹是協助加強病毒檢測能力，所有檢測都只會在香港進行，不會將樣本送往大陸，譴責故意散播不實謠言的人士；至於散播不實謠言會否構成犯罪，相關政府部門會仔細研究，並收集證據，以作跟進。

▲▼港版方艙醫院,亞博館,香港。（圖／路透社）

▲港版方艙醫院。（圖／路透社）

香港新冠肺炎疫情嚴峻，累計逾3500人確診，隨著陸港兩地防疫專家紛紛呼籲，香港應盡快展開「全民檢測」後，特首林鄭月娥終向中央請求支援，國家衞健委旋即在廣東省組建約60人的核酸檢測支援隊，並在湖北省組建由6名成員組成的方艙醫院支援隊。

針對此舉，醫護誠信同行發言人、外科專科醫生林哲玄認為，大陸在檢測及建方艙醫院方面有抗疫經驗，但治療的前線人手，現階段仍應由香港醫護作「前線主力」，除非疫情發展至相當嚴峻，本港的深切治療、呼吸科專科醫生等均出現短缺，屆時若有大陸派相關專科專家到港是好事。

不過新民主同盟區議員譚凱邦表示反對，認為全民檢測找到隱形患者效率低，不符合成本效益，即使檢測後也不代表日後不會受感染，加上不少專家表示香港不須進行全民檢測。

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