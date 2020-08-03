　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影博館變身複合式藝文場地！竹市打造「小影廳、時光餐館」多元影像體驗

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新竹政府日前宣布與鴻梅文創合作，打造影博館。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

▲新竹政府日前宣布與鴻梅文創合作，打造影像博物館。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

新竹市政府日前宣布，為了推動地方文化和文創產業，與民間企業聯合規劃複合式藝文場地，包括影廳、影像文物展示空間、餐飲空間，並開辦課程打造學習據點，讓影博館成為藝術交流平台。此外，新竹市政府與附近的東門市場、大同108舊城再生基地及工藝櫥窗，串連為舊城文化聚落。

影像博物館於日治時期1933年建立，建築融合古羅馬與阿拉伯風格，當時為全台首座，具有冷氣設備的歐化劇場，並被命名為「有樂館」。到1998年由文建會補助整修，內部改造為電影文物收藏展示區，直至2004年更名為「新竹市影像博物館」，並於2010年登錄為歷史建築。

請繼續往下閱讀...

新竹市長林智堅表示，為改善藝文空間使用率，引入民間力量鴻梅文創，提高建築特色，也讓經營策略有明確的方向，才能真正為活化注入靈魂，貼近民眾的使用需求。

▲新竹政府日前宣布與鴻梅文創合作，打造影博館。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

▲影像博物館外觀。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

鴻梅文創董事長陳添順指出，希望重新打造影博館，打破民眾對傳統影院的想像，並保留電影的播映及歷史影像文物的展示功能，提供影像製作和鑑賞相關課程，包括「大影廳」、「小影廳」、「時光餐館」、「實驗盒子」、「光影迴廊」、「深夜書店」。此外，影博館也推動「影像認同卡」，並串連新竹的影像社群，讓民眾有多元化的影像體驗，創作者也能夠在此學習、實踐舞台。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／哈格比雨勢加劇！　北北基升級豪雨特報
快訊／撞21歲警害命危！媽媽陪17歲無照兒「下跪磕頭」半小時
網爆中威力彩頭獎…剛錄取碩班不念了　台大經濟系回應
快訊／哈格比甩雨彈　16縣市發布「豪、大雨特報」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家中必備調味料！號稱「高手才會用」　老饕分享吃法：義大利麵加10次

盤點網友熱議「10大豪華大學宿舍」！美得像IKEA示範房間

世禾(3551) 公告本公司法人董事暨法人代表人持股轉讓超過選任時持股的二分之一當然解任

快訊／哈格比雨勢加劇！北北基升級豪雨特報　防雷擊強陣風

影博館變身複合式藝文場地！竹市打造「小影廳、時光餐館」多元影像體驗

訂澎湖4星民宿...她「用補助」入住前被漲價怒PO網　業者道歉：通俗作法

LIVE／哈格比雨區掃北北基16縣市「豪、大雨特報」　氣象局1140說明

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

快訊／哈格比甩雨彈16縣市「豪、大雨特報」　南部警戒颱風尾豪雨續炸

堅持入境不普篩　莊人祥揭背後原因：發病10天後幾乎無傳染力

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

回家找不到貓...奴才見「廁所被拆」　天花板全塌！崩潰飆國罵：下來啦

快訊／哈格比雨勢加劇！北北基升級豪雨特報　防雷擊強陣風

影博館變身複合式藝文場地！竹市打造「小影廳、時光餐館」多元影像體驗

訂澎湖4星民宿...她「用補助」入住前被漲價怒PO網　業者道歉：通俗作法

LIVE／哈格比雨區掃北北基16縣市「豪、大雨特報」　氣象局1140說明

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

快訊／哈格比甩雨彈16縣市「豪、大雨特報」　南部警戒颱風尾豪雨續炸

堅持入境不普篩　莊人祥揭背後原因：發病10天後幾乎無傳染力

開店前1小時卡位！永和人奔屈臣氏「冒雨排撞色口罩」　網看傻：二次爆發

快訊／北部風雨最明顯時刻開始！　「一條一條螺旋雨帶打進來」

「十足目虹彩病毒」傳突變入侵人類　專家：沒科學證據

用路人注意！屏東市瑞光路延伸段開通　交叉路段號誌調整

上半年虧損逐步回補　勞動基金績效單月回升748.3億元　

0元入住捷絲旅送台灣觀巴小旅行　礁溪最美無邊際溫泉飯店送極致龍蝦鍋

暑假特別企劃！與瘦子、恩熙俊共度兩天一夜戶外野營

狂賀ETtoday勇奪國家品牌玉山獎　Her限時優惠5折！

大塊鴨肉鋪滿飯上！高雄超霸氣限量鴨腿飯　加鴨油香氣爆發

告別男子汗！擺脫臭男人的終極神器

每碗都有10幾顆爆漿雞佛！台南超邪惡「雞佛拉麵」　還吃得到古早味炸吐司冰

才嘴完歐巴馬！川普任內「第283次打小白球」不顧疫情　死神民眾場外抗議

蘋果在App Store中國地區刪除近3萬個App！　逾9成是遊戲軟體

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

50K男「錄取16萬工作」卻猶豫！網掀論戰

即／哈格比7縣市甩大雨　明天雨更大

哈格比今影響最劇！　一張圖看全台風雨時程

哈格比強度將達顛峰！　連2天防豪雨熱區曝

玩具鈔「15元換3萬現金」　人妻跳針：要真鈔

快訊／北部風雨最大時刻開始　「一條條螺旋雨帶打進來」

哈格比外圍環流觸陸！一張圖看降雨

外籍女捷運不戴口罩！飆罵別碰我

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

輕颱哈格比長胖快跑奔向北台灣海面　氣象局0840最新說明

台鐵開一半「沒電」　乘客換車超火大

哈格比甩雨彈16縣市「豪、大雨特報」

更多熱門

相關新聞

補教女王被休！掏3788萬賠前夫

補教女王被休！掏3788萬賠前夫

婚姻充滿秘辛，新竹一名補教界張姓女強人，被陳姓丈夫發現與小王衣衫不整共處一室，婚姻就此破裂，然而在分配剩餘財產階段，張女聲稱補教王國是她一手建立，丈夫未出一分力，甚至還曾在除夕將她逐出家門！儘管如此，張女還是要判給前夫一半財產，金額高達3788萬元。

鄉長司機貪利益　工地揮刀、掏槍狂射下場慘

鄉長司機貪利益　工地揮刀、掏槍狂射下場慘

林智堅：李登輝一定會留下典範

林智堅：李登輝一定會留下典範

搭訕她一低頭就摸胸！掃地妹妹嚇癱地

搭訕她一低頭就摸胸！掃地妹妹嚇癱地

「2020台灣設計展」新竹首度舉行

「2020台灣設計展」新竹首度舉行

關鍵字：

新竹影像博物館 文創鴻梅文創林智堅影院

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

退貨遠征隊上班路曝光！華莎站旁邊變小可愛

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

阿滴曝光5年前照片！網友放大被嚇到笑出：地方小痞子

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面