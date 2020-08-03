影博館變身複合式藝文場地！竹市打造「小影廳、時光餐館」多元影像體驗

▲新竹政府日前宣布與鴻梅文創合作，打造影像博物館。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

新竹市政府日前宣布，為了推動地方文化和文創產業，與民間企業聯合規劃複合式藝文場地，包括影廳、影像文物展示空間、餐飲空間，並開辦課程打造學習據點，讓影博館成為藝術交流平台。此外，新竹市政府與附近的東門市場、大同108舊城再生基地及工藝櫥窗，串連為舊城文化聚落。

影像博物館於日治時期1933年建立，建築融合古羅馬與阿拉伯風格，當時為全台首座，具有冷氣設備的歐化劇場，並被命名為「有樂館」。到1998年由文建會補助整修，內部改造為電影文物收藏展示區，直至2004年更名為「新竹市影像博物館」，並於2010年登錄為歷史建築。

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新竹市長林智堅表示，為改善藝文空間使用率，引入民間力量鴻梅文創，提高建築特色，也讓經營策略有明確的方向，才能真正為活化注入靈魂，貼近民眾的使用需求。

▲影像博物館外觀。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

鴻梅文創董事長陳添順指出，希望重新打造影博館，打破民眾對傳統影院的想像，並保留電影的播映及歷史影像文物的展示功能，提供影像製作和鑑賞相關課程，包括「大影廳」、「小影廳」、「時光餐館」、「實驗盒子」、「光影迴廊」、「深夜書店」。此外，影博館也推動「影像認同卡」，並串連新竹的影像社群，讓民眾有多元化的影像體驗，創作者也能夠在此學習、實踐舞台。