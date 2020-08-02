鄉長司機貪工程利益…揮刀跩喊：知道我誰？被工人壓制竟掏槍狂射　下場慘爆

▲許男仗著當過鄉長司機，覬覦工程利益，被拒絕後竟持槍連射3發。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新竹報導

曾任新竹縣某鄉長司機的許姓男子去年9月開車到一處房屋新建工程，持鋁棒、折疊刀嗆聲「這區都我在管的」，打算想分杯羹，怎料被拒絕後，他竟爆氣掏出改造手槍，連發3彈，所幸現場無人傷亡。對此，日前新竹地院審理後，分別依非法持槍判3年10月、恐嚇取財未遂判5月，殺人未遂罪則判8年，其中不得易科罰金部分應執行8年，另外併科罰金20萬元，可上訴。

判決指出，許男覬覦鄭氏兄弟所承包之陳姓女子房屋新建工程，去年6月間於網上下訂一把3萬元的改造手槍，到了同年9月7日下午2時53分許，持鋁棒、折疊刀開車前往該處工地，下車後他用鋁棒猛敲混凝土預拌車，再向鄭氏兄弟嗆聲「你知道我是誰嗎？這區都是我在管的 ，工地大小事要分一些」，見巡邏車經過，許男隨即開車離去。

▲許男口袋還藏有一把折疊刀。（示意圖／免費圖庫pixabay）

同日下午3時10分許，許男再度回到工地，拿著鋁棒向鄭男討錢卻遭拒，作勢拿出折疊刀準備亂揮，結果鄭氏兄弟見狀，與另一名何姓工人趕緊合力壓制住許男，把鋁棒、折疊刀一併搶走，同時間聯絡陳姓女業主到場處理，而許男當時假裝屈服，回到車內，怎料，竟是拿出早就預備的改造槍枝連開3槍，所幸在場4人沒有受傷。

警方獲報後，立即進行追查，隔天凌晨2時50分許便在路邊逮到許男，並確實查獲許的車內藏有一把改造手槍、22顆子彈。不過，許男僅坦承持改造手槍、恐嚇取財未遂，否認殺人未遂，辯稱當天去工地要錢時，他見鄭男要開打，覺得太害怕就拿槍出來，強調「只是要嚇他們，我是往旁邊開槍、對空鳴槍」。

對此，法官查驗後，認為許男說詞僅是想卸責，若單純恐嚇，大可掏出槍威嚇，或者對空鳴槍就好，但許男卻朝4人逃竄方射擊，足以認定殺人未遂之犯行，而許男行徑雖未造成重大傷亡，但是已嚴重破壞社會秩序及安寧，對他人生命、身體安全及整體社會治安危害非輕，因此審酌後，分別依非法持槍判3年10月、恐嚇取財未遂判5月，殺人未遂罪則判8年，其中不得易科罰金部分應執行8年，另外併科罰金20萬元，全案仍可上訴。

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