神秘老空間開啟、2公里路徑怪獸穿越！「2020台灣設計展」新竹首度舉行

▲「2020台灣設計展」首度在新竹舉行，還發明了虛擬「新竹獸」陪同大家改變視角探索城市。（圖／衍序規劃設計提供）

記者林育綾／台北報導

新竹不只有貢丸、米粉、城隍廟！「2020台灣設計展」今年首度在新竹舉行，將規劃2公里步行路徑，串連新竹公園、轉運站和舊城區，發明「新竹獸」陪同大家改變視角探索城市；同時還有4至5個神秘「老空間」首度開啟。9個策展團隊以及在地設計師，將老文化與新設計結合，讓更多人感受新竹的特色風情和城市設計的魅力，展覽自10月1日至10月11日舉辦。

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▲2020台灣設計展主題「Check in新竹-人來風」，由新竹市長林智堅、經濟部王美花部長啟動。（圖／記者林育綾攝）



「台灣設計展」今年首度在新竹舉行，經濟部與新竹市政府都十分重視，展覽主題「Check in新竹-人來風」，特別邀請交通大學龔書章教授擔任總顧問、衍序規劃設計劉真蓉擔任總策展人，集結9個策展團隊、超過25位設計師共同參與，此次展覽包含「科技產業」、「循環設計」、「生活產業」包含多家百年老店創新再生等議題。

▲▼設計展不只是在室內場館，也拉到戶外，規劃了2公里的散步路徑，把整個城市包括老城區，變成一個大型博物館。（圖／衍序規劃設計提供）

總策展人劉真蓉說，這一次的設計展不只是在室內場館，也拉到戶外，規劃了2公里的散步路徑，把整個城市包括老城區，變成一個大型博物館，還將數位科技與老城結合在一起，民眾可以利用行動載具做更多探索，「當你登入新竹時，新竹也登入你」。

▲「新竹獸」是從建築物長出來的虛擬怪獸，可能只有腳或尾巴，帶領大家「改變視角」探索這個城市。（圖／衍序規劃設計提供）

這次特別請設計師發明了「新竹獸」，是從建築物長出來的虛擬怪獸，可能只有腳或尾巴，帶領大家「改變視角」穿越這個城市，甚至新竹獸會跨越鐵道，把場館變成身體，帶大家走到每個空間。

▲策展團隊喜歡將當地的老城市文化帶入設計。（圖／衍序規劃設計提供）

劉真蓉也說，她在每次策展時，特別喜歡將當地的老城市文化帶入設計，因此，這次特別盤點新竹4至5處老空間，首度打開這些空間對外開放，將食衣住行育樂的概念帶入；更特別與幾位在地設計師合作，就是希望展覽過後，這些概念也能持續在當地深化，當展覽離開老空間以後，這些地方也能持續營運，等同將老城市文化、老城博物館持續留下來。

▲「台灣設計展」今年首度在新竹舉行，集結9個策展團隊、超過25位設計師共同參與。（圖／記者林育綾攝）



「2020台灣設計展」

展期：2020年10月1日(四)～10月11日(日)

地點：新竹公園、轉運站和護城河舊城區