博物館搭訕她一低頭就摸胸「強壓10秒」！掃地妹妹嚇癱地　男遭釋放趴趴走

▲博物館搭訕摸胸「強壓10秒」！新竹男遭釋放趴趴走。（圖／東森新聞）



記者許力方／綜合報導

新竹驚傳襲胸怪客，影像博物館附近最近出沒一名男子，連續數次對落單女子伸出狼爪，附近民眾大聲嚇阻，痛斥「太離譜」，已經看他襲胸很多次，常常欺負女清潔員。儘管警方2小時火速抓人，他還辯稱是在玩，因不是現行犯，函送法辦後就離開派出所，繼續趴趴走，當地人擔心他會再找人下手，人人自危。

事發於28日早上8時許，監視器畫面拍下，當時男子在博物館附近街道，和女清潔員攀談，兩人聊了一陣子，女方低下頭的一瞬間，他就出手衝過去襲胸，一路緊抓不放，壓到巷口超過10秒，整個人都趴在女子身上，路過的騎士見狀停下，趕緊喝斥作勢打人，他才趕緊落跑，女子嚇壞了，抱著胸攤坐在地，久久難以回神。

▲掃地妹妹嚇癱地！附近店家怒：欺負她很多次了。（圖／東森新聞）



身穿短袖襯衫、頭戴鴨舌帽，男子犯案後小跑步逃離現場，當時附近店家聽到聲響，也跑出來大聲喝斥「你在幹什麼！我要報警喔！」本來要拿安全帽反擊，因為這其實已經不是第一次，常常看到男子出沒在附近，欺負女清潔員，找到機會就伸出狼爪，摸她胸部，但因女子不擅表達，才敢這麼囂張。

無奈的是，警方不到2小時就在附近抓到人，男子到案後坦承襲胸，但辯稱「只是在玩」，但但依照辦案流程，因為不是現行犯，做完筆錄，只能依強制猥褻罪送辦，讓他繼續在外趴趴走。

目擊店家氣得說，只要那個（女清潔員）妹妹來，男子就會出現「因為她好欺負！」附近民眾更擔心，男子在外又找落單女子下手，讓更多人受害。

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