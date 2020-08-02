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家中必備調味料！號稱「高手才會用」　老饕分享吃法：義大利麵加10次

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▲▼ Tabasco sauce 。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔巴斯科辣椒醬（Tabasco sauce） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者施怡妏／綜合報導

調味料是廚房裡不能缺少的夥伴，也是每一道餐點裡的靈魂人物，不僅可以為食物帶來不一樣的層次，還能夠激發創意蹦出新滋味。有網友表示自己最喜歡「塔巴斯科辣椒醬（Tabasco sauce）」，打趴市面上販售的每一罐調味料。貼文發出後，引起許多老饕深表同感，「號稱高手才會用的調味料」。

原PO在PTT上發文，自己是「塔巴斯科辣椒醬」的忠實粉絲，不管吃任何料理都會先爆加一波，「市面上九成的料理加這款只有爽而已」，對於醬料喜愛程度無人能敵，「台灣沒一款醬汁能打的」，並詢問大家，「有沒有關於Tabasco的八卦？」

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貼文一出之後，許多老饕紛紛留言表示，「加在義大利麵裡面怎麼加怎麼好吃，我都加十次」、「這醬真的很猛」、「很強的醬，超多餐廳都會有」、「吃漢堡必加」、「有特辣版 ，超好吃」、「義大利麵披薩必加」。還有網友分享自己的吃法，「我是新竹人，我們家吃炒米粉都會加爆，小時候會鮪魚罐頭+飯+塔巴史口，還會拿廚房的生牛肉加塔巴史口；最近早上吃肉包，咬一口裡面餡料灑滿塔巴史口」。

塔巴斯科辣椒醬（Tabasco sauce）是美國路易斯安那州艾弗里島（Avery Island）McIlhenny公司的註冊商標品牌，主要以塔巴斯科辣椒（亦即是塔巴斯科州變種的小米辣）作為原料加工製成辣椒醬，味道擁有獨特的塔巴斯科香辣風味。

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