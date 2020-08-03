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偷吃小王被休！補教女王「掏3788萬賠前夫」爆委屈　抖出心酸：他才是渣男

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▲桃園市徐姓妻今年1月間與郭姓男子在摩鐵開房，林姓人夫率員警衝入抓姦，因無證據最後檢不起訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳男抓姦妻子偷吃建商的弟。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

婚姻充滿秘辛，新竹一名補教界張姓女強人，被陳姓丈夫發現與小王衣衫不整共處一室，婚姻就此破裂，然而在分配剩餘財產階段，張女聲稱補教王國是她一手建立，丈夫未出一分力，甚至還曾在除夕將她逐出家門！儘管如此，張女還是要判給前夫一半財產，金額高達3788萬元。

▲新竹地方法院,新竹地院外觀。（圖／記者王致凱攝）

▲新竹地方法院。（圖／記者王致凱攝）

據《自由時報》報導，張女原本是一名公司會計，下班後兼任家教，後來越做越好索性辭職在家，招攬私人家教班學生，月入10萬，1年就還清房貸160萬。最後丈夫也辭去原來工作，全職當家教班老師兼司機，幾年後家教班擴大為文理補習班。在18年的婚姻當中，張女陸續購買多筆土地、房產，光是她自己就買了1600多萬元的保險，為了拓展事業版圖，她計劃興建幼稚園。

然而在2017年5月，陳男抓姦妻子偷吃建商的弟弟，而且還匯出數百萬給小王，怒火衝天的他訴請離婚。不過張女聲稱，家中生計是自己一肩扛下，甚至因工作勞累2度流產，而觀丈夫不僅未曾體恤、分擔家務，更冷言冷語地說「自己的選擇自己承擔」，此外還長期浪費成習，婚後根本沒有財產。

▲女教師（示意圖，與文中人物無關／取自免費圖庫Pixabay）

▲張女稱補教王國是她一手建立，丈夫未曾出過一分力。（示意圖，與文中人物無關／取自免費圖庫Pixabay）

張女指出，補教王國是她一手建立，陳男未曾出過一分力，2009年除夕早上甚至將她趕出家門，在女兒面前辱罵「一條死魚、你是豬、做不死的機器人、只知道工作的機器人！」。

此外，張女還控訴丈夫在教書期間，不僅咆哮學生、動手摔書、摔椅子，甚至曾3度被學生家長指控性騷擾，多年來她一個女人獨自扛下家庭、事業重擔，陳男根本沒有資格分她的財產。

陳男2017年9月向新竹地院訴請離婚，同年12月和解離婚，事後陳男訴請分配夫妻剩餘財產，法官調查張女剩餘財產價值高達7583萬元，判准應依法給付前夫半數，即3788萬元。

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