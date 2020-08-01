盤點網友熱議「10大豪華大學宿舍」！美得像IKEA示範房間

▲你（妳）會因為大學宿舍美得不像樣而選擇就學嗎？（示意圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）



實習記者劉雪兒／綜合報導

近來不少大學花大筆預算重修、改建學生宿舍，想藉此吸引更多人來就學，而新完工的宿舍，樣貌更是長得像樣品屋，更精確一點的說法根本就像IKEA中的示範房間，讓不少網友直喊「想重考、想轉學」。「DailyView網路溫度計」今日就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，三年內有進行改造或新建的10所大學宿舍的討論度，究竟會有哪些是讓人「超想入住」呢？

TOP.10 銘傳大學——河景第一排建案等級大樓

由於台北市地狹人稠，許多大學將學生宿舍規劃在新北市地區，而銘傳（台北校區」就是安排在三重區內，位置靠近淡水河畔，與國稅局承租，共同使用同一棟大樓，整棟大樓幾乎是用建案等級進行規劃，外觀跟一般的建案大樓毫無差異。

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網友討論說，這簡直就是「河景第一排」的規格，鄰近商圈讓同學們生活相當方便，而樓層最高還有到24樓，也是非常少見的例子，讓不少同學直呼「特別」。

TOP.9 國立中央大學——動靜皆宜高級活動空間

中央大學位於桃園，許多網友都以「變得超高級」來形容男九舍，不僅房間的配置相當有設計感，連公共活動空間學校也有完善的改建措施，不但有舞台階梯的區域可以舉辦人文藝術活動、多功能討論區、桌球區、以及韻律教室，可謂「動靜皆宜」的活動空間規劃。對此，就讀這所大學的網友表示，校方近年來的確非常積極為校園規劃。

▲國立中央大學。（圖／翻攝自國立中央大學住宿服務組）

TOP.8 中華大學——藍白色的文創青旅系宿舍

新竹的中華大學也是近期改造宿舍的大學之一，其中第二宿舍的3人房型是受到最多關注的話題，許多人認為，走廊藍白色系的大色塊牆面相當具有設計感，有種置身在文創青旅的感覺，而走進室內也有跟過去一般宿舍不同的舒服氛圍，是讓人感到自在的空間。對此，就讀這所大學的網友表示，住在這裡確實蠻不錯的，但最大的敗筆，就是椅子上以油漆漆上校產字樣的標誌。

TOP.7 輔仁大學——置身IG網美打卡夢幻空間

輔仁大學素有「妹子產生中心」的美名，其宜聖宿舍也在近年重新裝修完成，每個空間都彷彿是IKEA的樣品空間一樣，舒適的燈光、沙發、以及床，不只有溫馨感，還有家的氛圍，且又不失設計感，讓不少網友都相當喜愛。此外，有網友認為，新佈置好的空間就像是IG網美打卡的夢幻地點，其配色甚至有馬卡龍粉色系，讓人每天都迫不及待的想要回到宿舍。

▲輔仁大學。（圖／翻攝自輔仁大學）

TOP.6 嘉南藥理大學——有著夜店般的健身中心卻有家的幸福感

嘉南藥理大學引起不少討論的是「英傑六舍」，事實上無論是六舍、五舍都有著不少討論度，不論是在外觀上或室內裝潢都相當具有設計感，且頗有溫馨的「家的氛圍」，而每個空間的配置上更有不同的裝潢設計，讓人的心情也隨著轉換。對此，有網友表示，六舍的交誼廳彷彿置身在餐廳，房間就像是自己的家，而健身房卻有種夜店感，是相當具有巧思的空間規劃，甚至一進門就可以看到鞋櫃、衣櫃，這相較於北部大學來說是非常奢侈的設備。

TOP.5 國立交通大學——根本飯店大廳的低調奢華交誼廳

交通大學（台南校區）12舍的交誼廳改造，整個交誼廳的空間以黑色、金色及大地色系來規劃，給人一種低調的奢華感覺，不止是休憩的地方，還能看電影、電視，更有多項運動器具可供使用。對此，網友認為，這根本「飯店」，極具設計感的空間讓不少校友很想「重返校園」，且還有人表示，宿舍以前的空間舊照與現在裝修後的樣貌，形成強烈的對比。

TOP.4 國立中興大學——一甩最爛宿舍成文青好宅

中興大學過去因為有「水泥床」，被網友評為「最爛宿舍」，不過經過近年的改造，已被奉為是「文青好宅」，其床位規劃已經不再走「水泥風」，而是改以木頭色來作為室內主視覺。宿舍改造的消息傳開後，不少校友紛紛拿自己以前睡水泥床的例子，告訴學弟妹有多幸福，更有校友直呼說，自己好像太早畢業了，希望能再次重回校園體驗新宿舍。

▲國立中興大學。（圖／翻攝自國立中興大學－學生事務處）

TOP.3 國立屏東大學——國境之南的豪宅系宿舍

屏東大學位於國境之南，其屏商校區內新落成的第二宿舍引起不少話題，斥資3.2億來建造，被稱之為是「豪宅型」的宿舍，外觀就非常具有設計感，與過去的宿舍風貌落差頗大，更誇張的是，宿舍建築還能回收雨水後用來澆灌周遭植栽，還有綠能光電系統，簡直稱得上是一棟「綠建築」，同學都想「搶床位」，更羨慕中籤能夠入住的同學們。

TOP.2 逢甲大學——總統認證質感青旅系宿

逢甲大學的福星宿舍是近年非常熱門的話題，就連蔡英文總統也曾到訪參觀。室內以黑色與深木色作為主視覺，裝潢極具特色，滿滿的質感青旅氛圍，除了低調奢華，更帶有溫馨感，而衛浴設備以及交誼空間等配置也話題之一，同時引起不少「校外人士」的關注，更有網友為了入住，表示「想轉學」。

TOP.1 國立臺北大學——與「是在哈樓」無緣的辰曦樓

引起最多討論的是國立臺北大學新建的辰曦樓宿舍，以階梯狀呈現，非常具有設計感，預計今年啟用。之所以會有那麼高的討論度，主要是因為校方當時舉辦了「宿舍命名」活動，結果票選第一名的是當時正夯的流行語的「是在哈樓」，不過最終校方並沒有採納，而選擇了辰曦樓，引發學生和外界諸多要論。

▲逢甲大學。（圖／翻攝自逢甲學記Check in at FCU）