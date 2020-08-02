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快訊／趙正宇1小時拿出100萬！律師提「SOGO紙袋」交保證金

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▲▼趙立宇律師范范振中拿出100萬保證金。（圖／記者黃彥傑攝）

▲趙正宇律師范振中拿出SOGO袋子，裡面裝著100萬保證金。（圖／記者黃彥傑攝）

記者柯沛辰、羅志華、黃彥傑／台北報導

國會集體涉賄，檢方1日聲押禁見10人。台北地院2日晚間諭令，無黨籍立法委員趙正宇新台幣100萬元交保，限制出境、出海及住居。檢方提即時抗告，但趙正宇家屬花了約1個多小時湊錢，由律師帶著100萬元來交保，其中SOGO的手提袋格外引人注目。

檢調查出，殯葬業者鍾克信、陳明瀚，涉嫌透過白手套郭克銘，行賄立委趙正宇施壓營建署，企圖將名下土地從陽明山國家公園劃出。趙正宇則透過國會助理、立委辦公室主任林家麒收受殯葬業者提供1000萬元賄款，非法協助變更地目，涉案金額高達4000萬元。

▲▼無黨籍立委趙正宇。（合成圖／記者游宗樺攝、沈繼昌翻攝）

▲無黨籍立委趙正宇。（合成圖／記者游宗樺攝、沈繼昌翻攝）

由於趙正宇家中搜出現金超過920萬元。檢方認為，趙正宇、林家騏、郭克銘等人涉嫌貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證之虞，1日向法院聲請羈押禁見。台北地方法院審理後，今晚裁定趙正宇100萬元交保，林家騏羈押禁見。

如今檢方雖提出即時抗告，但法院明天才會替檢方提抗告狀到高院，因此趙正宇今晚還是能交保離開。至於涉及SOGO案的其餘8名被告，目前尚在審理中。

▲▼趙立宇律師范范振中拿出100萬保證金。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼律師范振中帶出100萬保證金。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼趙正宇律師范范振中拿出100萬保證金。（圖／記者黃彥傑攝）

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