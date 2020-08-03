一封匿名檢舉信揭黑幕！立委收賄價碼曝...人沒來照收200萬「李恆隆嫌貴」

▲前太流公司董座李恆隆涉嫌行賄立委總金額高達4000萬元。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦立委集體收賄案，懷疑前太流公司董事長李恆隆為搶SOGO經營權，撒了4000萬元行賄立委，除了蘇震清疑似收賄2000萬元最高，其他如時力黨主席徐永明、立委陳超明光參加1場公聽會，就可拿出席費200萬元，其中陳只是委由助理到場，李恆隆為此還抱怨「公關費太貴，結果才來一下」。

據了解，檢調在2015年間，接獲匿名檢舉信，質疑李恆隆送錢給立委，協助他爭奪SOGO百貨經營權，調查局北機站展開佈線蒐證，發現曾任蘇震清辦公室顧問主任的郭克銘涉入甚深，掛線監聽並展開行動蒐證，發現各黨派都有立委涉案。

▲立委陳超明疑似收了200萬元後，委由助理代為出席公聽會。（資料照／記者劉昌松攝）

其中在2019年底，當時的立委徐永明疑似透過政治公關郭克銘，收了200萬元，協助邀請經濟部官員與學者，在立法院召開1場攸關SOGO經營權的「《公司法》適用爭議」公聽會，同場出席的立委還有廖國棟。據了解，相關立委出席費統一200萬元，原本立委陳超明也受邀出席，但最後僅委由助理代表，李恆隆事後對外抱怨，「公關費太貴，結果(立委)才來一下」。

檢調勾稽相關事證，懷疑李恆隆前後為了SOGO案付出約4000萬元，相關立委依照在立院質詢、出席公聽會等不同工作，收到的金額也不同，除了徐永明、陳超明涉嫌收賄200萬元之外，蘇震清收賄2000萬元最多。

▲白手套郭克銘涉和立委助理們築起防火牆躲避檢調追查。（資料照／記者游宗樺攝）

不過行賄方與收賄方為了躲避追查，都刻意避免直接接觸，李恆隆主要靠政治公關郭克銘當白手套，以借貸、出席費、政治獻金等名義，交給立委的辦公室主任或助理，築起犯罪防火牆，為免後續偵辦受阻，北檢決定將這些隱身幕後的集體收賄主角立委們聲請羈押，避免再有勾串滅證情形發生。

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