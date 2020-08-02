立委爆集體收賄「10人聲押」！律師一早奔北院閱卷　羈押庭最快1400開庭

▲國會爆發集體收賄醜聞，現任4立委、1黨主席遭聲押，前立委陳唐山獲交保候傳。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁）

記者羅志華、莊智勝／台北報導

國會爆發跨黨派立委集體收賄案，台北地檢署昨（1日）依違反《貪污治罪條例》聲押現任4名立委、1黨主席，以及涉嫌行賄的前太流公司負責人、立委助理等共10人。2日上午，眾人律師陸續前往台北地院閱卷，但由於內容太過龐大，進度不如預期，預計羈押庭最快於今下午2時後才能開庭。

檢調單位早在1個多月前就已掌握事證，懷疑前太流公司董事長李恆隆為爭奪SOGO經營權，於2013年起分別行賄民進黨籍立委蘇震清、前立委陳唐山、國民黨籍立委陳超明、廖國棟、以及時代力量黨主席徐永明等5人，並由立委利用質詢、審預算、舉辦公聽會等職權，向經濟部官員施壓，要求變更《公司法》相關規定，或是直接撤銷最大股東、遠東集團的增資設定。

據了解，被檢調懷疑涉嫌幫李恆隆行賄立委的白手套，是曾任蘇震清辦公室顧問主任的郭克銘，蘇疑似在SOGO經營權之爭中，透過郭收了約2千萬元的賄款，徐永明則是被檢調監聽發現，疑似收了2百萬元。

專案小組持續監聽發現，白手套郭克銘另外接受寶塚生命紀念園負責人陳明瀚、展雲蓬萊陵園負責人鍾克信的委託，爭取陽明山國家公園內的地目變更，從事政治公關事業的郭克銘找上無黨籍的立法院內政委員趙正宇。

之後趙正宇涉嫌施壓陽明山國家管理處官員，順利將業者土地劃分出管制區後，被檢調人員直擊拍到交付行賄款項的過程，7月31日的檢調大搜索行動中，趙的住處也被發現並查扣現金超過920萬元。

全案歷經檢調超過1天的搜索訊問後，共約談63人，其中23人列被告，涉嫌收賄的蘇震清與辦公室主任余學洋、陳超明、廖國棟與辦公室主任丁復華、趙正宇與辦公室主任林家騏、徐永明，及涉嫌行賄的李恆隆、郭克銘共10人遭聲押禁見。涉嫌行賄的李恆隆胞姊李秀峰、統領富二代翁華利、殯葬業者鍾克信，與涉嫌收賄的前立委陳唐山，陽管處處長劉培東等12名被告分別以5萬到100萬元不等金額交保候傳。1名被告獲請回。

遭檢方聲押的10人昨夜分別入住候審室，眾人狀況均正常，經法官同意，有服用藥物需求的被告也均正常服藥，今早早餐飲料、麵包也都正常食用；另因防疫之故，也提供被告新口罩使用。眾人律師於今上午7時許陸續前往北院閱卷，但因內容太過龐大，再加上人力因素，因此進度不如預期，預計羈押庭最快將於今下午2點後才能開庭。

▼前太流公司董事長李恆隆。（圖／記者游宗樺攝）