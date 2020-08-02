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府院黨敲定：蘇震清只要犯行屬實就應該退出政治場域

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▲▼立委蘇震清涉嫌收賄2000萬移送北檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲立委蘇震清涉嫌收賄2000萬移送北檢。（圖／記者游宗樺攝）

記者陶本和／台北報導

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，1日依貪汙罪向法院聲押禁見，其中包括民進黨立委蘇震清。據了解，由於蘇震清接二連三涉入弊案，加上協調參選的事宜屢次造成黨內困擾，讓憤怒值不斷攀升，而府院黨高層也已敲定，只要犯行屬實，他就應該退出政治場域。

台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，1日依貪汙罪向法院聲押禁見，其中包括：國民黨立委廖國棟、陳超明，以及民進黨立委蘇震清、無黨籍立委趙正宇與時代力量主席徐永明。

其中，針對蘇震清一事，其實在民進黨內各派系間，早已是顧人怨的人物，光是從去年底，被掀出上市公司誠美材掏空案，雖然時任立法院長蘇嘉全以官司未定的理由力挺，但黨內仍有不小的反彈。

在7月19日民進黨全代會前，英系規劃蘇震清參選中常委，黨內又掀起反彈，這逼著擔任黨主席的蔡英文都出面力勸，但是他毫不理會，堅持參選到底，最終也如願成為中常委。

不過，蘇震清很快就被國民黨爆出，他與蘇嘉全透過國營事業拜訪印尼當局，被指控牟取私利；儘管他們堅決否認，但黨內早已認為他嚴重傷害黨的形象，連蔡英文都認為要設下防火線，由幕僚技術性阻止他宣誓就職中常委，讓他不得上任。

但是，就在印尼案才稍稍平息，蘇震清再次爆出涉嫌收賄2000萬，被移送北檢，這讓府院黨高層都深知，勢必要設下防火線，也有必要拉高標準。

黨內人士氣憤地說，要幹政治這行，要擔當領導公共事務責任，就要搞清楚義利之辨，這是民主的聖壇，不是交割自己利益的屠宰場，如果搞不清楚的，就自己去各行各業。該人士指出，不用等黨紀，如果這些犯行屬實，就應該要退出這個政治場域，退出前也記得要向國民大眾致上歉意。

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