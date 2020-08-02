3外國人台染疫查嘸感染源　李艷秋喊話陳時中：該走下神壇好好做點實事了！

▲衛福部長陳時中。（圖／疾管署提供）



記者蔡文鈴／台北報導

國內新冠肺炎疫情又增案例，一位在台比利時工程師確診至今仍查無感染源，引發台灣民眾恐慌。對此，資深媒體人李艷秋在臉書提出7個疑問，並表示「時中部長，該走下神壇，結束大內宣，好好做點實事了。」

根據指揮中心指出，這名比利時籍20多歲男性（案469），5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢，於1日確診，但其血中抗體IgM陰性、IgG陽性，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中；目前匡列89位接觸者，都將進行採檢，其中49位匡列為居家隔離。

李豔秋則在臉書表示，知道台灣防疫「南波萬」，我了解只能順時中，我明白有疑問會被打成「只會唱衰台灣」，但是我擔心見不到心愛的「嘉玲」，所以鼓起勇氣，問一下萬眾仰望的疫情總指揮陳時中：

1.日本女學生、泰國移工都在台灣染疫，感染源找到了嗎？

2.比利時工程師在台灣待了86天染疫，指揮中心說他三月在國外已經感染，不一定是本土病例；四個多月的潛伏，完全顛覆大家對新冠病毒的認知，這麼重大的發現，應該轟動國際了吧？居家隔離是不是該從兩週改為四個月呢？

3.公衛學者不斷要求入境者普篩，指揮中心說不必，因為有35%的病例篩不出來，既然如此，為什麼7/24以後要對菲律賓入境者普篩呢？這不是自己打臉嗎？

4.南韓大邱爆發疫情後就以大量的快篩及大數據成功控制疫情，美國也如法炮製，請問他們都是笨蛋嗎？我們不做快篩普篩，是因為沒有經費？沒有能力？沒有技術？或以上皆是？

5.台灣不在國際解封的名單上，是時中部長所說的政治因素？還是我們沒有可供說服的篩檢數字？

6.政府不斷宣傳口罩國家隊的豐功偉業，我們與有榮焉，但可不可以小小聲問一下，說好的篩劑國家隊呢？藥物國家隊呢？疫苗國家隊呢？進度如何呢？

7.時中部長感嘆，民眾鬆懈了，現在戴口罩的不到三成，請問前些時穿花襯衫、木屐，到處鼓動出門旅遊的人是誰呢？那時享受人群簇擁、商家奉承時，就忘了自己的行為就是昭告「疫情已經沒有關係」了嗎？

李豔秋強調，民眾才不關心陳時中要不要選台北市長，或他對李前總統如何推崇，民眾只想清楚知道所處的環境到底有多危險？我們何時能恢復日常？這些都有賴政府提供確實、不浮誇、不隱瞞的報告，時中部長，該走下神壇，結束大內宣，好好做點實事了。