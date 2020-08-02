　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

曾跟確診者搭同班火車！乘客自爆要去核酸檢測　小黃司機「一個舉動」網讚爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

▲遼寧計程車司機載到有確診者接觸史的乘客。（示意圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸遼寧省鞍山市一名計程車司機日前載一名乘客前往醫院，路途中，乘客不斷打電話給朋友，並一直提到「新冠肺炎」、「核酸檢測」，乘客之後坦承，自己曾與感染者有接觸，醫院才會通知他去檢測並隔離。聽到這段話，丁機當場傻眼，思考過後，決定回報公司，並到附近的飯店隔離，他的舉動後來被大陸網友稱讚是「教科書式操作」，最終，司機與乘客檢測結果都是陰性。

《新華社》報導，這名計程車司機叫做丁林，7月29日上午9時載到一名乘客，他從上車開始就不停地給朋友打電話，語氣特別急促，情緒也很激動，急著要去醫院。細心的丁林還發現這位乘客多次提到「新冠肺炎」、「核酸檢測」等詞語。

在丁林的詢問下，乘客坦承，自己是吉林人，7月22日從吉林來鞍山工作，當時搭乘的火車上，有一位和他同車廂的旅客被確診為新冠肺炎患者。乘客表示，自己就是接到吉林防疫部門的電話，要求他在鞍山權威醫院做核酸檢測並且馬上隔離。

▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

▲中國大陸實施核酸檢測標準從嚴。（圖／記者任以芳攝）

丁林表示，「聽他說完，我一下子就懵了，心裡特別害怕。第一反應是想讓他下車。但又一想，我不能這樣做，他下車了肯定還得打別人的車，別的司機不知道，再拉其他乘客，影響就大了。」於是他就載著乘客前往指定定點採樣，整趟車程超過一個小時。

雖然自己和乘客在車上都有戴口罩，但丁林仍然相當擔心，送完乘客後，他決定立即收車，回公司途中，還拒絕幾位招手攔車的乘客。之後，在車行與所在社區回報相關情況後，他被安排到附近的旅館進行隔離。

他的舉動經過媒體報導，吸引許多網友點讚，並稱之為「教科書式操作」。7月31日中午，丁林收到核酸檢測結果，並看到顯示為陰性時，丁林才鬆了一口氣，而車上乘客的核酸檢測結果也是陰性。回想起這段經歷，他說，「家裡人說我傻，冒著那麼大的風險。但我不後悔，如果我讓他下車了，我心裡過不去這個坎。」

 

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
熊熊爆懷孕10週首曬照！真實身材現形「肚子不遮了」
台南逆孫「畫小丑妝」縱火燒阿公…紅色假髮掉家門口！悲曝報復原
羅志祥情變3個月　1舉動宣告「斷開周揚青留愷樂」
快訊／粉鳥林4遊客出海潛水1人失蹤　警消急搜救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸外交部前副部長：中國要保持戰略定力　避陷入「新冷戰」陷阱

中央全部買單...陸醫療團隊今抵達！　為全香港750萬市民核酸檢測

曾跟確診者搭同班火車！乘客自爆要去核酸檢測　小黃司機「一個舉動」網讚爆

6歲童第一天學游泳...「掙扎10分鐘溺斃」沒人發現！　家屬控：沒救生員

川普封殺TikTok　胡錫進：挑戰美高科技霸權「讓華府心神不寧」

女大生闖可可西里「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」驗DNA才確認是她

武漢6專家組「方艙醫院支援隊」赴港　最長將停留半年

流亡德國遭通緝！　黃台仰：嚇阻海外港人形成組織

23歲男上班想睡...「打一個哈欠」肺炸掉！　「全身一半血」流光

德國暫停與香港引渡協議！　港府強烈反對：政治目的干涉中國內政

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

陸外交部前副部長：中國要保持戰略定力　避陷入「新冷戰」陷阱

中央全部買單...陸醫療團隊今抵達！　為全香港750萬市民核酸檢測

曾跟確診者搭同班火車！乘客自爆要去核酸檢測　小黃司機「一個舉動」網讚爆

6歲童第一天學游泳...「掙扎10分鐘溺斃」沒人發現！　家屬控：沒救生員

川普封殺TikTok　胡錫進：挑戰美高科技霸權「讓華府心神不寧」

女大生闖可可西里「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」驗DNA才確認是她

武漢6專家組「方艙醫院支援隊」赴港　最長將停留半年

流亡德國遭通緝！　黃台仰：嚇阻海外港人形成組織

23歲男上班想睡...「打一個哈欠」肺炸掉！　「全身一半血」流光

德國暫停與香港引渡協議！　港府強烈反對：政治目的干涉中國內政

南投根本是小歐洲！古典莊園下午茶、法式甜點　10間隱身山裡的必訪美食

SpaceX太空船「奮進號」今載2太空人返美！　睽違45年挑戰海上降落

跳活水湖勇救溺水妹！帥教官上岸自拍卻遇「詭異黃衣女孩」…秒愣：祢別嚇我

李登輝追思會排隊人潮綿延大門外　民眾寫下「在天上看台灣獨立吧！」

專家示警：哈格比未來12hrs沒有來個華麗北拐　「北部有機會發陸警」

健力冠軍幫清校園「遭樹木壓傷癱瘓」　提國賠2千萬遭駁回

神明不可欺　男子偷南鯤鯓代天府香油錢火速遭逮

二手拍發錯貨「送香奈兒項鍊賠罪」！　鄭爽加碼2大禮…買家爽曝私訊：超幸福

把14歲少年「拖下水生吞」！4.7米巨鱷剖肚　掏出破布殘肢

嫩妹腿上布滿「藍色蜘蛛網」...側邊還「浮出蚯蚓」嚇壞！醫一看曝：第三期了

大陸熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

671萬買房！驚覺只能住27年

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

絕美Coser「裙底風光」全都露

斥重金租下旅館房間1年！他死活不讓人進門

搭大樓電梯按次收費！管委會曝緣由…正反戰翻了

升學考放榜！他放火燒屋8F跳樓亡

6歲童第一天學游泳　「掙扎10分鐘溺斃」沒人發現

德國暫停與港引渡協議！　港府強烈反對

玫瑰粉蓮花陶瓷瓶藏壁爐70年！拍賣入帳1248萬

美術老師殺妻剁屍！書房肢解17塊衝馬桶

流亡德國遭通緝！　黃台仰：嚇阻海外港人形成組織

更多熱門

相關新聞

昨增6境外移入！醫貼「正確戴口罩圖」幫複習

昨增6境外移入！醫貼「正確戴口罩圖」幫複習

近日隨著接連的新冠肺炎境外移入個案數增加，及一名來台近3個月的工程師確診是否編列為本土個案一事，讓多數民眾再次想起新冠病毒的可怕，深怕好不容易展開的防疫新生活，又會被拽回各種限制的枯燥日常。但街頭上的民眾還是幾乎都沒戴上口罩，讓不少醫師非常擔憂，「台灣民眾明明海嘯就在眼前卻視而不見」，甚至很多人穿戴口罩的方式錯誤，不僅沒有效果，更可能導致嚴重的細菌感染。

武漢派6名「方艙醫院」專家赴港

武漢派6名「方艙醫院」專家赴港

比利時籍工程師染疫　陳時中：境外移入可能性較高

比利時籍工程師染疫　陳時中：境外移入可能性較高

染疫外籍工程師2天宜蘭趴趴走　宜蘭追接觸者

染疫外籍工程師2天宜蘭趴趴走　宜蘭追接觸者

指揮中心公布「比利時工程師最新疫調」　醫：沒放心感覺

指揮中心公布「比利時工程師最新疫調」　醫：沒放心感覺

關鍵字：

遼寧鞍山新冠肺炎新冠疫情核酸檢測

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

20多歲妹喊屁股痛！醫指尖一頂「激情狂震」：第1次嗎　男友認了

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」

20歲嫩妻爬上公公床！一試成主顧「老公被瞞7年綠爆」

和尚7天蓋巨窩　鳥奴囧沒筷子用

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面