曾跟確診者搭同班火車！乘客自爆要去核酸檢測　小黃司機「一個舉動」網讚爆

▲遼寧計程車司機載到有確診者接觸史的乘客。（示意圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸遼寧省鞍山市一名計程車司機日前載一名乘客前往醫院，路途中，乘客不斷打電話給朋友，並一直提到「新冠肺炎」、「核酸檢測」，乘客之後坦承，自己曾與感染者有接觸，醫院才會通知他去檢測並隔離。聽到這段話，丁機當場傻眼，思考過後，決定回報公司，並到附近的飯店隔離，他的舉動後來被大陸網友稱讚是「教科書式操作」，最終，司機與乘客檢測結果都是陰性。

《新華社》報導，這名計程車司機叫做丁林，7月29日上午9時載到一名乘客，他從上車開始就不停地給朋友打電話，語氣特別急促，情緒也很激動，急著要去醫院。細心的丁林還發現這位乘客多次提到「新冠肺炎」、「核酸檢測」等詞語。

在丁林的詢問下，乘客坦承，自己是吉林人，7月22日從吉林來鞍山工作，當時搭乘的火車上，有一位和他同車廂的旅客被確診為新冠肺炎患者。乘客表示，自己就是接到吉林防疫部門的電話，要求他在鞍山權威醫院做核酸檢測並且馬上隔離。

▲中國大陸實施核酸檢測標準從嚴。（圖／記者任以芳攝）

丁林表示，「聽他說完，我一下子就懵了，心裡特別害怕。第一反應是想讓他下車。但又一想，我不能這樣做，他下車了肯定還得打別人的車，別的司機不知道，再拉其他乘客，影響就大了。」於是他就載著乘客前往指定定點採樣，整趟車程超過一個小時。

雖然自己和乘客在車上都有戴口罩，但丁林仍然相當擔心，送完乘客後，他決定立即收車，回公司途中，還拒絕幾位招手攔車的乘客。之後，在車行與所在社區回報相關情況後，他被安排到附近的旅館進行隔離。

他的舉動經過媒體報導，吸引許多網友點讚，並稱之為「教科書式操作」。7月31日中午，丁林收到核酸檢測結果，並看到顯示為陰性時，丁林才鬆了一口氣，而車上乘客的核酸檢測結果也是陰性。回想起這段經歷，他說，「家裡人說我傻，冒著那麼大的風險。但我不後悔，如果我讓他下車了，我心裡過不去這個坎。」