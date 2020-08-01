「爸爸3時期」投保重點曝光！全球人壽：醫療保障與退休規劃雙軌並行

▲全球人壽建議醫療保障與退休規劃雙軌並行。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

現代人忙職場事業，不僅晚婚，甚至也晚生，大多數男性因高齡生育，必須延後規劃退休準備或原本預定退休的年齡。全球人壽建議，不論是新手期爸爸、學齡期爸爸、空巢期爸爸，都要考慮到自身的醫療保障，同時預先做好退休財務規劃，雙軌並行依照不同時期的需求，進行滾動式調整保險規劃。

根據內政部統計，父親平均生育年齡從2009年的33.3歲、成長至2019年的34.6歲；求職網婚育調查也顯示，勞工朋友平均預估家庭「總月收入」要達10.2萬元，才有能力「生養一個小孩」，是經常性薪資4.17萬元的2.45倍，顯示出「有錢才敢生小孩」。

全球人壽以近期熱門台劇《做工的人》男主角為例，因自發性腦出血從鐵皮屋頂昏倒墜地，導致半身癱瘓，可能就讓整個家庭經濟頓失依靠；因此，父親角色隨著子女的年紀而有責任上的不同，保障也要跟著調整，建議可分做3種類型。

一、新手期爸爸

全球人壽建議，此時期爸爸的保障首重實支實付醫療險、意外險及意外醫療險，將大額醫療支出風險轉移給保險來承擔，並且善用意外險來提高保障，同時建議夫妻在婚後或懷孕期間，提早與專業保險人員聯繫。

準新手爸媽須在此階段討論家庭所需保障與預算，達成共識，並預先針對孩子第一張保單內容做好初步籌劃，等到小孩出生後，有身分證字號就能儘早投保。

二、學齡期爸爸

全球人壽表示，爸媽可透過定額方式做好保險規劃，在實支實付醫療險、意外險及意外醫療險補足後，進一步考慮透過重大傷病險或失能扶助險等強化保障，在發生重大意外或疾病時，保險金就能成為家人的保護傘，不讓家中經濟受到太大影響。

在孩子成長階段，除了做好醫療保障外，也可選擇具彈性繳費的投資保險商品。以變額萬能壽險為例，因商品具有保障投資雙功能，不僅有機會享有投資獲利，契約有效期間內還能享壽險保障，讓財務規劃過程更安心。

三、空巢期爸爸

至於孩子長大離家，不再依賴父母給予的經濟協助，全球人壽指出，空巢期爸爸可以把財務重心轉回夫妻倆的退休生活，其中「利變型增額終身壽險」就是不錯的選擇。

以美元利變型增額終身壽險為例，因美元是國際間通用的主要貨幣，商品以美元收付方式，很適合作為資產配置工具，且商品本身具有保障與財富累積的功能，不僅讓退休金累積期間多一份安心，部分商品更提供繳費期滿後可申請轉入投保年金，有助於建立穩定的退休金流。

全球人壽表示，不論是哪一時期的爸爸，都應當隨著家庭成員、工作型態、收入支出改變，進行全家的保單健檢，適時的調整保障內容與退休財務規劃，才能有效轉移風險，讓保險發揮最好的保障效果。

▲父親「3階段時期」投保策略曝光。（圖／記者楊絡懸製表）