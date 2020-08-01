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台南飛將軍廟旁魚塭戲水消暑　男失蹤2小時...被發現已斷氣身亡

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 ▲1名疑似外勞的男子，1日上午在台南麻豆區真理大學前飛將軍廟水池遊玩時，不慎跌落水池，消防人員搜救到該名男子，但已明顯死亡。（圖／記者林悅翻攝）

▲24歲印尼籍男子，1日上午在台南麻豆區真理大學前飛將軍廟水池遊玩時，不慎跌落水池，消防人員搜救到該名男子，但已明顯死亡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名24歲印尼籍男子，1日上午在台南麻豆區真理大學前飛將軍廟水池遊玩時，不慎跌落水池，台南市消防局據報派遣麻豆消防分隊前往救援，消防人員雖搜救到該名男子，但該男子已明顯死亡，全案交由轄區麻豆分局員警調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於1日上午8時43分許據報，有1名男子在麻豆區真理大學前300公尺飛將軍廟前魚塭玩時跌落水池內，消防局馬上出動麻消防分隊消防車及救護車前往救援。

麻豆車組到後，目擊民眾向消防人員表示，有名男子年約20多歲，30多分鐘前在這遊玩，不幸掉落，但目前都無發現其蹤影，消防人員馬上進行搜救行動，但一直未有所獲，直到上午10時15分，才找到該名落水者，惟落水男子已明顯死亡，不需送醫急救，全案交由轄區麻豆分局員警調查處理。

據麻豆分局初步調查，該名24歲印尼籍死者係外籍移工，案發時前往該處找友人玩，死者向友人說想釣魚抓蝦，友人說一旁有魚塭可以去，死者即前往，事後被友人發現落水，才報警救人，但仍回天乏術。全案由警方報請檢察官相驗中。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

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