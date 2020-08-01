台南佳里區防治登革熱總動員　市長夫人熱情參與

▲因應登革熱疫情防治超前部署，佳里區公所、佳里國際扶輪社、佳里金唐殿上元燈慈善會及佳里區六安社區等10個環保志工隊，舉行防疫誓師大會，藉以展示登革熱防疫決心與能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應登革熱疫情防治超前部署，為能提升台南市佳里區公所及社區環保志工隊等第一線工作人員及協勤民力執勤防疫能力，佳里區公所、佳里國際扶輪社、佳里金唐殿上元燈慈善會及佳里區六安社區等10個環保志工隊，1日上午6時40分，齊聚佳里區體育公園廣場舉行防疫誓師大會，藉以展示登革熱防疫決心與能力。

登革熱防疫誓師大會，佳里國際扶輪社社長黃維明、金唐殿上元燈慈善會會長楊志超、佳里警分局長斯儀仙、組長許炳元、佳里六安等社區環保志工隊、六安里長林佩玲及協勤民力等300人熱情參與。

宣誓大會首先由市長夫人劉育菁、區長朱雅宏、佳里分局長斯儀仙及佳里環保隊周隊長率領社區環保志工隊親自示範巡、倒、清、刷防治登革熱四大步驟及應注意事項，示範動作切實及結合志工環保啦啦隊歌，令人大開眼界，頗為吸睛。

佳里分局宣導團巡官李晟邦以「違停零容忍」加強違規執法重點路段、新興毒品態樣及新興詐騙手法，與現場民眾分享工作經驗，內容活潑生動及結合案例解說，反應熱烈。

佳里區長朱雅宏表示，透過公私協力，通力合作，全力對抗環境孳生源及展示歷年登革熱防疫成果，表示感謝佳里地區協勤民力及環保志工隊平日的付出，不遺餘力。



佳里警分局分局長斯儀仙表示，該分局除持續在治安工作上全力以赴外，治安不會有假期，取締交通違規也不會間斷，仍將全力執行各項治安及交通維護工作，也會響應市長黃偉哲提倡「安全旅遊」政策，請各分駐（派出）所在人潮擁擠風景區地區、佳里夜市及中山市場等處，結合區公所、衛生所等社政單位等進行登革熱防治宣導。另以近日查獲組織犯罪陳姓嫌犯等9人移送法辦，陳姓主嫌並聲請羈押，展現佳里警方制裁暴力及組織犯罪決心與能力。

市長夫人劉育菁老師表示，佳里地區在區長朱雅宏統合登革熱防疫資源，共同為防治工作所作的努力，有目共睹，僅代表市長黃偉哲表示高度的肯定，也籲請各單位要珍惜得來不易的生活環境，共同做好登革熱疫情防治的工作，並籲請現場的市民朋友在防疫期間務必落實家戶清潔，並掌握「巡、倒、清、刷」等 防治登格熱四大步驟，落實家戶清潔及消滅病媒蚊，並代表黃偉哲市長致贈現場各環保志工隊每隊30份環保清潔劑，受到熱烈歡迎及熱情。掌聲鼓勵，氣氛溫馨融洽。

・被稱為「地表最強磨皮神器」