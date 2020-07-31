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摩斯漢堡父親節「大咖啡2杯88元」　消暑新品沙拉、冰茶亮相

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▲▼摩斯漢堡 。（圖／資料照）

▲摩斯漢堡將推出父親節限時3天優惠。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡為了慶祝父親節、感謝全天下爸爸的辛勞，將於8/6至8/8連續三天推出優惠，除了「藜麥元氣和牛珍珠堡」特價88元（原價110元），還有大杯摩斯咖啡2杯88元優惠；此外8月1日起也推出消暑新品「藜麥豚燒總匯沙拉」與「鳳梨蘋果蒟蒻冰茶」。

▲▼摩斯漢堡優惠、新品。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡父親節將推出「大杯摩斯咖啡2杯88元」優惠。（圖／業者提供）

摩斯漢堡新品將於8月1日亮相，其中「藜麥豚燒總匯沙拉」售價85元，使用多款蔬食包括青生菜、萵苣、蕃茄、玉米、冰烤蕃藷，還有「超級食物」之稱的藜麥，搭配口感細緻且富含維生素的紅橡木萵苣，再放上薄鹽清炒豚燒肉片，嚴選8種食材製作，營養豐富又飽足，清爽風味適合夏日食用。

▲▼摩斯漢堡優惠、新品。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡新品「藜麥豚燒總匯沙拉」將於8月1日亮相。（圖／業者提供）

同步推出冷飲「鳳梨蘋果蒟蒻冰茶」售價75元，選用台灣在地金鑽鳳梨搭配嚴選高品質蘋果汁，並以摩斯100%台灣冰綠茶為基底，清爽甘甜，絕妙好滋味綻放口中，加上金鑽高纖鳳梨丁與Q彈蒟蒻球，口感升級，適合炎夏消暑享用。

▲▼摩斯漢堡優惠、新品。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡將於8/6至8/8連續三天推出「藜麥元氣和牛珍珠堡」特價88元（原價110元）優惠。（圖／業者提供）

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