安全智慧雙重升級！　父親節送Ai-1 Sport ABS到爸爸心坎裡

▲父親節禮物挑好了嗎？宏佳騰智慧電車推出全新改款上市的Ai-1 Sport ABS，在安全配備和智慧功能上雙重升級，讓民眾過節送禮到爸爸心坎裡。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／採訪報導

父親節快到了，想好要送爸爸什麼驚喜禮物展現孝心了嗎？宏佳騰智慧電車今年6月，推出全新改款上市的Ai-1 Sport ABS版本，吸引一對陳姓父子檔到門市試乘體驗，兒子陳先生分享要把此款智慧電車作為父親節禮物。

▲▼民眾陳先生（上圖左）考量行車安全，選定宏佳騰智慧電車全新改款上市的Ai-1 Sport ABS作為父親節禮。（圖／記者謝婷婷攝）

陳先生表示，考量爸爸對行車安全的注重，加上爬文看過評比就放心入手，「其實滿多人買了很多車子有做體驗跟分享，大家特別去推崇這台Ai-1 Sport，所以就帶爸爸過來這邊看。」

▲▼宏佳騰智慧電車店長邵柏翔（上圖右）表示，此款車型加裝德國Bosch 10 ABS煞車系統，可在急煞時避免煞車鎖死。（圖／記者謝婷婷攝）

宏佳騰智慧電車店長邵柏翔點出，此款車型最大優勢在於加裝德國Bosch 10 ABS煞車系統，「它在我們一般在消費者使用的時候，在緊急煞車的情況，可以利用ABS的系統，來自動避免兩個輪胎鎖死，最主要就是在更安全，減緩煞停的距離。」

▲▼搭載CROXERA 5智慧儀表，可聲控解鎖車輛、開車廂、導航。（圖／記者謝婷婷攝）

另一大亮點是車主對著手機下達語音指令，不只能解鎖車輛，換聲指令還能開車廂，靠的就是搭載CROXERA 5智慧儀表。邵柏翔說：「它主要的功用就是可以跟手機連線，跟手機連線完之後，手機的導航資訊可以傳到儀表板上，這樣我們就不用再多架一個手機架，另外還有測速提醒、來電通知等功能。」

▲提供黑隱特仕版、孔雀藍和亮岩灰三色。（圖／記者謝婷婷攝）

▲到宏佳騰智慧電車門市試乘，可拿免費的Footer除臭襪。（圖／記者謝婷婷攝）

安全配備和智慧功能雙重升級外，還提供孔雀藍、亮岩灰和黑隱特仕版三種顏色選擇！趁著父親節檔期8/1到8/9，到宏佳騰智慧電車門市賞車試乘，可拿免費的Footer除臭襪，即日起購車搭配各縣市汰舊換新補助，宏佳騰祭出首年享電池月付499元騎到飽優惠，讓民眾過節送禮到爸爸心坎裡，一騎出場馬上成為眾所矚目的焦點。