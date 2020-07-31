　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

全國電子父親節優惠超狂下殺　選購電鬍刀送萬元好禮　再抽按摩椅

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼全國電子父親節。（圖／記者周宸亘攝）

▲父親節腳步近，天天都要使用的刮鬍刀，是許多人心目中的首選好禮，全國電子也祭出豐富優惠挺你孝親。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

父親節快到了，今年想好要送爸爸什麼禮物了嗎？父親節腳步越來越近，3C家電類禮品買氣持續升溫，其中又以爸爸每天都要用到的電鬍刀詢問度最高，全國電子針對幾項爸爸最愛的父親節禮物，推出多樣優惠及滿額禮，全家人一起給爸爸一個最貼心的父親節。從小到大看著爸爸為家庭奔波忙碌，傾盡所有只為了讓家人擁有安穩的生活，但孩子的每一個重要時刻也從不缺席，想對爸爸好好說出心裡話、說聲「我愛你」，又總是覺得有點害羞，「父親節」便成了不善於表達的人，大聲說出對爸爸的愛的最好時機。送上一支有型有質感的電鬍刀，讓爸爸照顧好面子、打理門面輕輕鬆鬆。

▲▼全國電子父親節。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子父親節。（圖／記者周宸亘攝）

▲一起幫爸爸挑選父親節禮物，爸爸的使用習慣、電鬍刀功能、舒適度等都是考量重點。

▲▼全國電子,父親節,電鬍刀,百靈。（圖／全國電子提供）

▲德國百靈7系列暢型貼面電鬍刀，能智慧識別獨特面部特徵，高度貼合臉部輪廓、輕易剃除難剃部位的毛髮。（圖／全國電子提供）

全國電子分享3C達人觀察，在挑選電鬍刀的時候，消費者最在意的是使用上的舒適度與潔淨度，想幫爸爸挑禮物，除了偷偷觀察爸爸慣用的電鬍刀類型，也要好好了解各款電鬍刀的功能性，是否防水、能否乾濕兩用、有沒有快充功能、外型質感⋯⋯等，智慧化的時代，AI智能偵測鬍鬚密度能否精準定位更是一大誘因，德國百靈7系列暢型貼面電鬍刀，能智慧識別每個人獨特的面部特徵，高度貼合臉部輪廓、輕易剃除難剃部位的毛髮，帶來更舒適服貼的刮鬍體驗。可乾濕兩用的特性，就算在淋浴時也能使用，更不用擔心要用刮鬍露或是凝膠，一小時快充與一鍵完成清潔等特點，幫爸爸省時更省力。

▲▼全國電子父親節。（圖／記者周宸亘攝）

來全國電子幫爸爸挑電鬍刀，德國百靈7系列暢型貼面電鬍刀加dyson涼風空氣清淨機，原價40,388元，父親節超值組合價僅19,888元，現省一半以上！到原廠官網登錄再送Style Athlete軀幹定位調整椅（市價5,200元）及HONEYWELL抗敏空氣清淨機（市價6,990元）或歐樂B智慧電動牙刷（市價6,990元）二選一，父親節不用一次付清，30期0利率幫你護荷包，上全國電子官網登錄再抽輝葉VSOFA按摩小沙發（市價49,800元），全國電子再祭出各品牌電鬍刀優惠，單品價格從2,999元以下到14,000元以上皆有獨家滿額禮，價格14,000元以上就能把飛利浦頂級健康氣炸鍋（市價12,888元）或伊萊克斯超級完美管家滾刷版手持吸塵器（市價14,900元）帶回家，PHILIPS、BRAUN、Panasonic品牌指定機型再送原廠好禮，有夠好康！

▲▼全國電子父親節。（圖／記者周宸亘攝）

▲健康家電也是超夯送禮選擇，血壓計讓爸爸隨時關心身體狀況。

▲▼全國電子父親節。（圖／記者周宸亘攝）

▲電動牙刷照顧全家人的口腔健康。

▲▼全國電子父親節。（圖／記者周宸亘攝）

▲換上免治馬桶，如廁時更舒適。

▲▼全國電子父親節。（圖／記者周宸亘攝）

▲如果爸爸是3C迷，那送手機準沒錯！

除電鬍刀之外，送爸爸健康家電也是近年趨勢，不管是資深爸爸或是新手爸爸，都要有健康的身體才能好好陪伴家人，電動牙刷、血壓計、運動手錶、運動手環，就算不能時刻陪在爸爸身邊也能顧好爸爸的健康；除了孝順爸爸更要連媽媽一起疼，免治馬桶、按摩椅讓全家都能好好享受放鬆的居家時光；如果有個3C迷爸爸，那麽一台功能強大的新手機是最好的選擇。

▲▼全國電子父親節。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全國電子父親節。（圖／記者周宸亘攝）

▲來全國電子買父親節禮物再送按摩椅，連媽媽也一起疼。

萬券齊發的時刻，哪裡可以用振興券消費，人潮就會往哪去，全國電子也搭上振興券列車，幫你把三倍券的價值放大再放大，來一趟全國電子，好好挑個父親節禮物，還能把超值回饋帶回家。父親節正是說愛的好時機，全國電子超狂電鬍刀回饋方案，不怕你來搶優惠、就怕優惠多到搶不完，今天就手刀衝全國電子，把爸爸的父親節禮物帶回家。

▲▼全國電子父親節。（圖／記者周宸亘攝）

更多資訊https://bit.ly/2D53NK3

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
買券人想獨吞15億！10北市銀行員包牌中頭獎　LINE截圖流
快訊／女潛水客綠島白沙灣失蹤　送醫不治
第二隻白手套曝光！　竟是統領集團富二代
賓士女駕駛違停又突開門！女騎士遭撞捲公車輪下慘死影片曝光
車頭燈比臉大！越南網紅妹「全裸穿雨衣」狂塞貴賓犬網暴動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

長榮航空推「類出國」繞島航程　Hello Kitty機執飛搶攻父親節商機

Pixel 4a要來了！官網預告8/3發表

全國電子父親節優惠超狂下殺　選購電鬍刀送萬元好禮　再抽按摩椅

中華電5G手機選擇再添一　獨賣LG VELVET優惠價990元起

動物眼追蹤超強大　「炫寵魔人」口袋必備Xperia 1 II

LINE桌機版「深色模式」上線　Windows系統搶先使用

輕鬆入手5G手機　LG VELVET輕旗艦機19,990元帶回家

華為5大新品發表：可通話手環、可隨時找到小孩的通話手錶逆襲亮相

iPhone 12確定無法在9月上市！　蘋果財務長證實將會延後供貨

Apple Pay租GoShare更方便！iPhone XR以上機型「TAP ＆ GO」一觸出發

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

已融化！萌弟把臉湊近想「撸貓」　貓哥見狀自動靠近...網羨：太幸福

汪生病癱診療台...暖露微笑示好 要大家別擔心！網哭：貼心的孩子

生小孩一共要花多少錢？　 新手爸「攤開整疊收據」清算19.5萬！

知名火鍋店烏梅汁一壺280元！ 拿40元飲料現倒...「飯店也這樣」

Pixel 4a要來了！官網預告8/3發表

全國電子父親節優惠超狂下殺　選購電鬍刀送萬元好禮　再抽按摩椅

中華電5G手機選擇再添一　獨賣LG VELVET優惠價990元起

動物眼追蹤超強大　「炫寵魔人」口袋必備Xperia 1 II

LINE桌機版「深色模式」上線　Windows系統搶先使用

輕鬆入手5G手機　LG VELVET輕旗艦機19,990元帶回家

華為5大新品發表：可通話手環、可隨時找到小孩的通話手錶逆襲亮相

iPhone 12確定無法在9月上市！　蘋果財務長證實將會延後供貨

Apple Pay租GoShare更方便！iPhone XR以上機型「TAP ＆ GO」一觸出發

影／iPhone 12要來了！全系列首發價格、預購時間曝光

自願做新冠實驗白老鼠！　巴西醫護：幫助研發疫苗是我的使命

【廣編】全台五大振興券搶翻天　投顧順勢推出超強投資振興方案

房內冒出微弱「黃綠色光芒」！她驚呼像鬼火　網笑：房間環境很好

中職／不擔心球速沒出來　布雷克適應新用球

Volvo凱銳新莊展間進駐宏匯廣場　主打PHEV雙能電動車、原廠精品

買券人想獨吞15億！網傳北市10銀行員包牌中頭獎　LINE截圖流出全炸鍋

李登輝致力培育「台灣和牛」　王孝維：惋惜他無緣看到源興牛上市

中職／加入兄弟頭髮不保？　余谦：講到頭髮壓力變大

3柴走天堂路跟爸身後偷吃步！　精明柴媽笑看：不走才是王道

桃園本土登革熱個案增至13人！衛生局：群聚感染擴大持續防堵疫情

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

3C家電熱門新聞

iPhone 12要來了！首發價格曝光

iPhone 7 Plus福利機只要6,500元

果粉嗨了！iPhone 12開賣時間外洩

Google地圖8大實用撇步公開

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

還原輸入不用再狂搖手機啦！iPhone鍵盤超實用小技巧一次看

iPhone 12確定無法在9月上市！　蘋果財務長證實將會延後供貨

兩台 iPad 可組成一台筆電！　蘋果成功獲得新專利

果粉們要再等等！　高通Q3財報暗示 iPhone 12 將可能延後發布

華為終於超越三星　登上Q2全球手機銷售龍頭！三星回應了

iPhone 12真機螢幕零件諜照曝光！5.4吋機款單手持握沒問題

華為公開5大新品 兒童手錶最吸睛

Xilinx宣布加入Open RAN政策聯盟

LINE桌機版「深色模式」上線　Windows系統搶先使用

更多熱門

相關新聞

買起來！Switch動森限定組殺破1.4萬

買起來！Switch動森限定組殺破1.4萬

即將迎接父親節，電商通路陸續針對祭出各種折扣優惠，最低下殺2折起，霸氣體恤辛苦的老爸，送禮想挑選刮鬍刀、Switch或保健食品，甚至是想安排一趟外出旅遊，趁這檔買起來可享超值回饋，向爸爸表心意又能省荷包，而各家主打重點有哪些，整理如下提供參考。

摩斯推父親節「大咖啡2杯88元」

摩斯推父親節「大咖啡2杯88元」

揪老爸挑戰最夯的綠面錶

揪老爸挑戰最夯的綠面錶

1964年東奧聖火員邱坤煇　獲選中市模範父親

1964年東奧聖火員邱坤煇　獲選中市模範父親

父親節限定　烘豆師拿出私藏咖啡豆孝親

父親節限定　烘豆師拿出私藏咖啡豆孝親

關鍵字：

全國電子父親節電鬍刀百靈

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

玄彬、宋慧喬爆復合同居中！

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

iPhone 12要來了！首發價格曝光

外帶握壽司！驚見壽司蝦發出「詭異藍光」

3車6人當街虐打擄人　男子遭球棒狠斷右手

搜索立法院！　6立委疑涉收賄職權施壓官員

大變天了！颱風關鍵時間豪雨撞2天

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

狗腫成豬頭！好朋友陪牠坐車治療

快訊／ 民眾聚集北榮外放鞭炮　情況仍待釐清

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

沒人敢拔管！曾文惠一句話放手李登輝

王炳忠：終於死了　館長8字大罵

夏董「麗園」專攬政商名流　高消費隱密會員制

更多

最夯影音

更多
不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開

不在意酸民說她靠周杰倫　昆凌「他就是我老公」：幹嘛拆開
《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

《我的婆婆》黃姵嘉爆料Darren偷吃　劉品言連罵6次「滾出去」...超暴走！！

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

前總統李登輝辭世！ 「身後撒玉山」享壽98歲

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

鹿晗《穿越火線》帶學霸妹玩槍戰！　連續被爆頭…無奈：妳挺有天賦的

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

KID坪溪古道騎登山車重摔　深山祕境「雲霧中藏龜山島」超級美!!!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面