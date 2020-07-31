全國電子父親節優惠超狂下殺　選購電鬍刀送萬元好禮　再抽按摩椅

▲父親節腳步近，天天都要使用的刮鬍刀，是許多人心目中的首選好禮，全國電子也祭出豐富優惠挺你孝親。（圖／記者周宸亘攝，下同）



消費中心／綜合報導

父親節快到了，今年想好要送爸爸什麼禮物了嗎？父親節腳步越來越近，3C家電類禮品買氣持續升溫，其中又以爸爸每天都要用到的電鬍刀詢問度最高，全國電子針對幾項爸爸最愛的父親節禮物，推出多樣優惠及滿額禮，全家人一起給爸爸一個最貼心的父親節。從小到大看著爸爸為家庭奔波忙碌，傾盡所有只為了讓家人擁有安穩的生活，但孩子的每一個重要時刻也從不缺席，想對爸爸好好說出心裡話、說聲「我愛你」，又總是覺得有點害羞，「父親節」便成了不善於表達的人，大聲說出對爸爸的愛的最好時機。送上一支有型有質感的電鬍刀，讓爸爸照顧好面子、打理門面輕輕鬆鬆。

▲一起幫爸爸挑選父親節禮物，爸爸的使用習慣、電鬍刀功能、舒適度等都是考量重點。



▲德國百靈7系列暢型貼面電鬍刀，能智慧識別獨特面部特徵，高度貼合臉部輪廓、輕易剃除難剃部位的毛髮。（圖／全國電子提供）



全國電子分享3C達人觀察，在挑選電鬍刀的時候，消費者最在意的是使用上的舒適度與潔淨度，想幫爸爸挑禮物，除了偷偷觀察爸爸慣用的電鬍刀類型，也要好好了解各款電鬍刀的功能性，是否防水、能否乾濕兩用、有沒有快充功能、外型質感⋯⋯等，智慧化的時代，AI智能偵測鬍鬚密度能否精準定位更是一大誘因，德國百靈7系列暢型貼面電鬍刀，能智慧識別每個人獨特的面部特徵，高度貼合臉部輪廓、輕易剃除難剃部位的毛髮，帶來更舒適服貼的刮鬍體驗。可乾濕兩用的特性，就算在淋浴時也能使用，更不用擔心要用刮鬍露或是凝膠，一小時快充與一鍵完成清潔等特點，幫爸爸省時更省力。

來全國電子幫爸爸挑電鬍刀，德國百靈7系列暢型貼面電鬍刀加dyson涼風空氣清淨機，原價40,388元，父親節超值組合價僅19,888元，現省一半以上！到原廠官網登錄再送Style Athlete軀幹定位調整椅（市價5,200元）及HONEYWELL抗敏空氣清淨機（市價6,990元）或歐樂B智慧電動牙刷（市價6,990元）二選一，父親節不用一次付清，30期0利率幫你護荷包，上全國電子官網登錄再抽輝葉VSOFA按摩小沙發（市價49,800元），全國電子再祭出各品牌電鬍刀優惠，單品價格從2,999元以下到14,000元以上皆有獨家滿額禮，價格14,000元以上就能把飛利浦頂級健康氣炸鍋（市價12,888元）或伊萊克斯超級完美管家滾刷版手持吸塵器（市價14,900元）帶回家，PHILIPS、BRAUN、Panasonic品牌指定機型再送原廠好禮，有夠好康！

▲健康家電也是超夯送禮選擇，血壓計讓爸爸隨時關心身體狀況。



▲電動牙刷照顧全家人的口腔健康。



▲換上免治馬桶，如廁時更舒適。



▲如果爸爸是3C迷，那送手機準沒錯！



除電鬍刀之外，送爸爸健康家電也是近年趨勢，不管是資深爸爸或是新手爸爸，都要有健康的身體才能好好陪伴家人，電動牙刷、血壓計、運動手錶、運動手環，就算不能時刻陪在爸爸身邊也能顧好爸爸的健康；除了孝順爸爸更要連媽媽一起疼，免治馬桶、按摩椅讓全家都能好好享受放鬆的居家時光；如果有個3C迷爸爸，那麽一台功能強大的新手機是最好的選擇。

▲來全國電子買父親節禮物再送按摩椅，連媽媽也一起疼。



萬券齊發的時刻，哪裡可以用振興券消費，人潮就會往哪去，全國電子也搭上振興券列車，幫你把三倍券的價值放大再放大，來一趟全國電子，好好挑個父親節禮物，還能把超值回饋帶回家。父親節正是說愛的好時機，全國電子超狂電鬍刀回饋方案，不怕你來搶優惠、就怕優惠多到搶不完，今天就手刀衝全國電子，把爸爸的父親節禮物帶回家。

更多資訊https://bit.ly/2D53NK3