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「台中的驕傲！」　盧秀燕參訪全球自行車製造龍頭「巨大集團」

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▲▼盧秀燕參訪巨大集團。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕參訪全球自行車製造龍頭巨大集團。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕31日參訪全球最大自行車製造龍頭「巨大集團」，並參觀近日開放的自行車文化探索館。盧秀燕以「台中的驕傲！」感謝巨大多年來持續投資台中，她也承諾，市府將全力創造更好的投資環境，與企業攜手合作，帶動城市經濟。

今天下午，市長盧秀彥在經濟發展局長張峯源、工策會總幹事高禩翔陪同下，到巨大集團參訪。巨大董事長杜綉珍親自接待，並由巨大執行長劉湧昌負責做簡報，說明自行車產業。盧秀燕也化身「自行車探險家」，從自行車製程、檢測、省力原理等面向積極提問，深入了解自行車王國的打造過程。

▲▼盧秀燕參訪巨大集團。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕聽取巨大人員解說自行車產業。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕參訪巨大集團。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕以「台中的驕傲！」表達對巨大集團的感謝。她表示，台灣是自行車王國，而巨大集團是自行車產業的引領者，推動捷安特成為世界品牌，更打造台灣的自主品牌，且持續精益求精，不僅是自行車製造業者，也同時是運動、公益、生活美學等面向的推動者，藉由打造自行車文化探索館，發揚自行車文化，讓更多人了解台灣如何發展為「自行車王國」的歷程。

她認為，「巨大集團」對產業發展的奉獻，打造屬於台中的在地品牌。她希望藉由親自探訪自行車文化探索館，吸引更多民眾前來造訪。

巨大集團執行長劉湧昌也說，感謝盧市長去年特地出訪荷蘭萊莉斯塔德（Lelystad）捷安特歐洲分公司，深入了解歐洲自行車市場現況，給予企業極大信心。台灣自行車產業走了50年，為讓光景持續發展，巨大集團希望打造平台，匯聚產業、創造動能，營造下一階段榮景。

經發局表示，台中是自行車產業聚落，擁有良好的產業群聚優勢，去年巨大回台投資的申請案經過經濟部投資台灣事務所核准，進行研產銷三位一體的整合投資，在台中大甲母廠擴建智能化產線、自動化國際物流中心，也在中科興建研發大樓，總投資金額超過50億元。

被稱為「地表最強磨皮神器」

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