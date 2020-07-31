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「校長是教育界行家！」　盧秀燕出席新連任校長布達交接表感謝

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▲▼盧秀燕出席校長交接布達典禮。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席校長交接布達典禮，肯定「校長是教育界行家！」。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

「校長是教育界行家！」台中市長盧秀燕31日出席「台中市109學年度第1學期市立各級學校新（連）任校長布達暨交接典禮」，她肯定8位榮退校長一生為教育界奉獻並表示，「教育是台中最重要施政目標」，校長都經過嚴格考評，期勉能帶領學校，讓教育更茁壯。

台中市政府今天上午在市府，舉行109學年度第1學期市立各級學校新任校長布達暨交接典禮，市長盧秀燕親自出席。出席典禮獲遴聘校長共76位，包括連任校長48人、調任校長14人及初任校長14人，另有榮退校長8人。

▲▼盧秀燕出席校長交接布達典禮。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕出席台中市新連任校長交接布達典禮。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕出席校長交接布達典禮。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，教育是台中最重要的施政目標，每位校長都經過嚴格的考評脫穎而出，感謝他們的付出，期勉帶領學校，讓教育更加成長茁壯。

她也說，特別感謝8位榮退校長一生為教育界的奉獻，市府特別致贈退休紀念牌，謝謝他們將寶貴的歲月奉獻給教育界、作育英才。她也提到，大里區健民國小榮退的校長林約宏，在台中服務已44年，對於台中教育不遺餘力；也祝福8位校長退休後的新生活平安健康，能夠退而不休，繼續將教育經驗傳承下去。

盧秀燕以「校長是教育界的行家！」表達肯定並說，她恭喜此次新任、連任及調任校長，每位都通過層層考驗脫穎而出，期勉每位校長能夠更加注重學生品德教育與EQ教育，教導學生因應各項變化與挑戰，運用智慧、正向樂觀、勇敢自信。

新任龍井區龍海國小校長陳克韋表示，感謝8位榮退校長無私的奉獻，成為教育的最佳典範；他也說，「您想您的孩子接受怎麼樣的教育，您就把學校辦成那個樣子！」未來辦學將秉持把每個孩子當成自己孩子的精神，為教育界努力奉獻。

教育局表示，此次榮退校長8人，包括台中一中陳木柱校長、后綜高中曾祿喜校長、神岡國中林鏡湖校長、大肚區瑞井國小張昆鵬校長、大里區健民國小林約宏校長、大肚區大忠國小張美雲校長、北區賴厝國小過修齊校長、及龍井區龍海國小陳淑銘校長。

今日典禮在台灣大道市政大樓舉行，由盧市長主持見證，財政局長羅仙法、主計處長蔣建中、教育局長楊振昇擔任監交人；民政局專門委員洪紹欽、市政顧問詹春茂、張國章、江一郎、黃浤裕、陳又榛、黃永祿、全人家長協會及台中市家長會長協會代表等均出席觀禮。

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