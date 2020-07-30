坐輪椅也要拚經濟、做公益　盧秀燕花3倍券買9台彈珠台送親子館

▲盧秀燕參訪「新窩工坊」，當場玩起童玩彈珠台。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕日前因髖關節手術請假，術後復原良好提早上班，30日坐著輪椅參訪「新窩工坊」，並且花了3倍券買了學員手工製作的木製彈珠台，再轉贈給台中市9間親子館，做為孩童的遊戲玩具，盧說，期望藉此一方面做好事，二方面振興台中經濟，三方面搭配登錄台中購物節抽獎活動，一舉三得，成為3倍券最聰明使用者。

由於盧秀燕剛開完刀，不適合行走和久站，暫時得坐輪椅，因此更能體會身障朋友的不便，希望為身障朋友做更多事。

▲盧秀燕參訪「新窩工坊」，並且當場花了3倍券買木製彈珠台。

盧下午參觀「新窩工坊」工坊後，童心未泯地玩起彈珠台，當場更拆開3倍券1次花光，買了9座木製彈珠台，送給台中市9間親子館，「新窩工坊」也是台中購物節「Good專區」優惠店家，因此她的發票消費金額可享3倍計，等於多了3倍的中獎機會，她當場將消費金額登錄台中購物節APP，以行動力挺台中經濟。

盧說，前一陣子她在住院期間，一直思考如何成為3倍券最聰明使用者，後來決定全用在採購弱勢團體出產的商品，第一，可以做好事幫助弱勢團體，第二，因為這些產品都在台中製造生產，可以振興台中經濟，第三，消費金額登錄台中購物節APP有機會中大獎，一舉三得，做最有意義的花費。

此外，她也宣布，如果中獎的話，無論是電動機車、汽車、百萬現金或千萬豪宅，會全部捐出來。

社會局長彭懷真指出，包含「新窩工坊」在內，台中市共有26家身障團體加入優先採購專區，社會局也透過臉書介紹這些團體和製作的產品，包括月餅禮盒和手工皂禮盒等，鼓勵民眾以實際行動支持身心障礙朋友。

「新窩工坊」是一間環保木工坊，由台中市智障者家長協會成立，資源回收科技大廠不要的實木棧板，重製做成家具等物品，也有親子手作DIY課程。

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