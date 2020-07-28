台中上繳1500億「分不到2成」　盧秀燕喊話中央：不要一桃殺三士

▲盧秀燕建議中央，應該依上繳金額的一半作為統籌分配款的分配參考。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

新北市長侯友宜日前提及行政院給的2千億經費，並不是統籌分配款一事，再度爆發分配款不均的老問題，台中市長盧秀燕28日出席市政會議前表示，台中市去年上繳中央1516億元，卻只分得284億元，不到2成，台中人最委屈，她建議中央至少要分回一半，不要「一桃殺三士」。

盧秀燕因為髖關節手術住院多日，病況受到各界關心，上午首次出席市政會議，坐著輪椅受訪，氣色顯得不錯，面對統籌分配款不均的難解問題，她說，台中已是全台第二大都，人口排名第二，可是統籌分配稅款僅排名六都第四，台中市最委屈。

盧以去年為例，上繳中央稅金1516億元，結果統籌分配稅款才拿到284億元，完全不符比例，這對於台中發展會造成影響，「與其責怪，不如提出改善的方法」，她過去長期在立法院財政委員會，深知問題原因，因此提出兩項解決方案，一是依照上繳金額，分回一半，也就是700多億元，一半在地方，一半在中央，不然就依人口比例分配。

她還建議中央避免「一桃殺三士」，應該把餅做大，各縣市繳稅給中央，繳越多就應分配多一點，中央不要太集權，不要太集錢，稅是民眾賺的，應該多留在地方上從事地方建設，否則如果有黨派之分、或是有私心的話，分配就不會公平。

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