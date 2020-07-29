盧秀燕術後上千人留言關心　骨科醫師：適當活動、不能跌倒

▲盧秀燕術後上班，上千人留言關心還提出各種「秘方」。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕因為髖關節疼痛住院開刀，術後良好加上心繫市政，因此提早上班，網友們關心復原狀況，上千人在臉書留言提出各種「秘方」，有人以自身或家人經驗建議食補，該吃哪些食物補鈣？有的認為多曬太陽，更多的是祝福早日康復，台中醫院骨科醫師張永森表示，髖關節手術後應適當活動及用力，避免跌倒。

▲盧秀燕在臉書詢問網友有何飲食建議？（圖／盧秀燕臉書）

盧秀燕長期忍受髖關節之苦，15日在醫師建議下住院開刀徹底解決，住了1個禮拜之後，傷口癒合比預期得好，因此提早在28日銷假上班，昨天上午坐輪椅主持市政會議，受訪時氣色很好。

盧在臉書上表示，髖關節是立委期間踩空造成的舊傷，擔任市長之後經常東奔西跑，走路太多才會舊疾復發，接下來會努力復健，她還問網友們，該忌口或是該如何食補？

有的網友以自身或親人經驗提出各項食補建議，包括補體素、鮮魚湯、涼拌魚皮、涼拌海蜇皮等，有助傷口癒合；也有人建議注意下半身保暖，可貼暖暖包，不碰冰涼食物等，也有人建議其實勿須特別忌口，吃什麼都可以，重要的是不能拿重物。

也有人從復健著手，早晨或傍晚多曬點太陽，吸收維他命D，腰部練習慢慢左右擺動等，更多人則是祝福早日康復。

台中醫院骨科部張永森醫師表示，髖關節手術術後需注意肌力復建，應適當活動及用力，以免造成肌肉萎縮；此外，人工髖關節不管是用傳統髖關節或是陶瓷人工髖關節，在術後中長期都應避免跌倒，因跌倒易造成脫臼或髖關節周邊骨折，效果會大打折扣。

台中醫院營養室盧靜詩主任表示，髖關節術後飲食除均衡攝取六大類食物，在食物選擇上，豆魚蛋肉類、奶類所含的蛋白質都屬於優質蛋白質，短期間內需增加優質蛋白質攝取量，以促進傷口修復獲取所需營養素。

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