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墓地變綠地　斗六市林頭里民喜迎公園

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▲斗六市林頭舊公墓區改建的「林頭番仔溝綠地」，綠美化斗六環境，今日盛大啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市林頭舊公墓區改建的「林頭番仔溝綠地」，綠美化斗六環境，今日盛大啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「五分鐘一公園」是斗六市長林聖爵對於城市規劃的重要理念，林頭舊公墓區改建的「林頭番仔溝綠地」，一座鳥語花香、綠草如茵的公園，讓民眾在休息放假時與親朋好友一同散心、親子同樂，不僅可以綠美化斗六環境、美化心靈更可以讓家人間的感情增溫。

斗六市長林聖爵回憶林頭公園綠地的改建過程指出，林頭公墓在公告禁葬及遷葬後，直到2108年才遷葬完畢，附近居民都建議建置全功能公園或場館。林聖爵說，原本一塊荒廢的公墓土地，在眾人努力下讓斗六市林頭里民也擁有一座翠綠清新的公園綠地，有遊具讓孩子玩樂，有座椅可休息，而寬廣的草皮也讓民眾的心靈感到開闊。

「我喜歡這種感覺，當大家慶祝著過去的成就，而我們正打造全新的想望，奔向未來。」林頭里長張雅筑表示，2018年獨自到地政事務所申請土地謄本，幸運的，這個想法得到了市長林聖爵、代表林益豪及斗六市民代表會的支持，越來越多人齊心加入共同努力，歷經廢止公墓使用、植栽移植、法會、整地、撿骨入甕、安奉於八德公墓、聯合會勘、工程正式動工、選草選樹選步道等。終於，一個全新樣貌的綠地呈現在大家面前。

▲斗六市林頭舊公墓區改建的「林頭番仔溝綠地」，綠美化斗六環境，今日盛大啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市林頭里「林頭番仔溝綠地」，除了工程完工的啟用典禮以外，另有社區嘉年華才藝表演、綠地市集、綠地繪畫寫生比賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民政課長廖家偉介紹，除了工程完工的啟用典禮以外，另有社區嘉年華才藝表演、綠地市集、綠地繪畫寫生比賽及小朋友最愛的兒童氣墊免費遊樂區主題活動，市公所政風室也在現場辦理反毒、廉潔及誠信宣導，設計好玩有趣的轉盤、扭蛋及益智遊戲，答對了還可以得到自動鉛筆、削鉛筆機等實用文具宣導品。

公用課長孫旺田指出，原本的墳墓區不僅影響市容觀瞻，也阻礙都市發展，今改造為公園綠地，也透過嘉年華寫生比賽，將綠意盎然的綠地景致揮灑於畫紙上，一掃過去對於它陰森刻板印象，新的公園綠地裡設有多功能廣場、雙人漫步機、單槓與溜滑梯，更有浪漫悠閒的步道，期盼帶給斗六市及當地民眾一個散步、運動休閒的空間。

▲斗六市林頭舊公墓區改建的「林頭番仔溝綠地」，綠美化斗六環境，今日盛大啟用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市公所政風室也在現場辦理反毒、廉潔及誠信宣導，設計好玩有趣的轉盤、扭蛋及益智遊戲。（圖／記者蔡佩旻攝）


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