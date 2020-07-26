打響全民運在花蓮！知卡宣親水公園「花夏運動季」先登場

▲「花夏運動季」活動依據全民運比賽項目設計的闖關遊戲關卡及運動類型的遊戲體驗設施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運動會在花蓮！為宣傳運動盛會並鼓勵民眾運動風氣，花蓮縣政府自7月25日至8月30日期間，在知卡宣綠森林親水公園舉辦「花夏運動季」，多項創意又好玩的運動遊戲設施，以及限量的活動紀念品及跑步機等大獎，歡迎民眾闔家蒞臨，一起開心FUN暑假！

縣府農業處長吳昆儒表示，109年全民運動會今年10月17日至22在花蓮登場，並由「花夏運動季」為運動盛會揭開序幕、為全民運暖身。他提到，花蓮的暑假有許多強檔活動，包括夏戀嘉年華、知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園、紅面鴨FUN暑假、金針花季、鼓王爭霸戰等，歡迎全國遊客蒞臨花蓮，共度美好假期。

「花夏運動季」活動共有「趣味闖關區」及『互動遊戲區」兩大區域，其中「趣味闖關區」依據全民運動會的比賽項目精心設計出六大闖關遊戲，無論大朋友還是小朋友們都能化身成為「參賽選手」，享受闖關的樂趣。「互動遊戲區」規劃有八項運動類型的遊戲體驗設施，除了合球及慢速壘球兩項全民運動會競賽項目的體驗外，還有刺激的拳擊擂台、老少咸宜的足球以及專屬幼齡孩童的攀爬遊戲等有趣的設施。

除了豐富的運動遊戲體驗外，還設置將任何動作姿勢都複製出來的大型3D針雕牆，以及共同妝點創作的花開全民運互動裝置藝術，鄉親到服務台掃描QRCODE還能使用活動專屬的AR濾鏡，為活動增添吸睛亮點。

花夏運動季活動期間自7月25日起至8月30日止，每日開放時間為上午9時至12時，下午1時至5時，活動期間民眾只要完成闖關活動即有機會獲得每日限量的活動紀念品，上『知卡宣綠森林親水公園』臉書粉絲專頁按讚留言還有機會抽跑步機等大獎。

詳細活動內容請上「知卡宣綠森林親水公園臉書粉絲專頁」或撥縣府專線03-8233575洽詢。

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