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花蓮再增一處親子遊樂場　長頸鹿公園遊具安檢過關對外開放

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▲▼花蓮市長頸鹿公園內有高達六公尺的長頸鹿造型遊具，塑造出市區地標景觀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長頸鹿公園內有高達六公尺的長頸鹿造型遊具，塑造出市區地標景觀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市將再多一處親子公園遊樂場所，位於國稅局旁長頸鹿公園的長頸鹿造型兒童遊具即日起對外開放，高達六公尺的長頸鹿造型遊具，結合溜滑梯、攀爬網的遊憩功能，塑造出長頸鹿意象與遊具相結合的地標景觀設施。

由於受到疫情影響，國外許多工廠都停工，而國內也沒有進口相關的設備，以致遊具的施工作業延遲，加上遊具需經過國家認證實驗室檢驗合格，而檢驗證明近日已取得，因此園區內長頸鹿溜滑梯以及攀爬網直至現在才能開放，希望大小孩子都能玩得安全、愉快。

▲▼花蓮市長頸鹿公園內有高達六公尺的長頸鹿造型遊具，塑造出市區地標景觀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

園區內兒童遊具已取得安全檢驗證明。

日前，市長魏嘉賢偕同主任秘書徐國城、建設課長翁美華與工程隊長余世崘等人前往長頸鹿公園視察已改善裝置完成的遊樂設施。這座兒童遊具包括玻璃纖維材質的長頸鹿造型溜滑梯，是學齡前兒童喜歡的遊具，而在遊具旁則有垂直攀爬網，非常適合國小以下的兒童來冒險。

魏嘉賢說，期待許久的兒童遊具安全檢驗報告終於在日前取得，希望長頸鹿公園的遊具設施繼進豐親子公園、花崗山親子戲沙池之後，會是小朋友的最愛。

▲▼花蓮市長頸鹿公園內有高達六公尺的長頸鹿造型遊具，塑造出市區地標景觀。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉賢視察已改善裝置完成的遊樂設施。

對於不少市民朋友提到長頸鹿遊具在公園裡已經好幾個月了，為何沒有開放還要用圍籬隔絕，魏嘉賢對此表示，遊具基礎設置後，原計畫要在周邊裝設攀爬網，但有不少設施需要從國外進口，偏偏正逢疫情緊繃，國外工廠停工，以致工期延遲。另外最重要的是，兒童遊具必須附有安全檢驗報告才能對外開放，市公所在完成全部的設施之後趕緊向相關實驗室委請檢測，讓長頸鹿的親子遊樂設施可以達到安全標準。

市公所在遊具旁將會再施做洗手枱，這項工程不會妨礙小朋友玩樂。魏市長還提醒，最近氣候持續高溫炎熱，家長帶孩子去公園遊玩時，務必要注意遊具是否會燙傷。

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