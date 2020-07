加州聖蓋博山「野火猛竄」　消防隊急部署「發布緊急撤離命令」

▲南加州因野火發布緊急撤離命令。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

地中海氣候讓加州一年大部分時間都相當乾燥,尤其夏天開始到初秋是加州的「野火季節」。聖蓋博山 (San Gabriel Mountains)當地時間29日下午傳出有山火延燒後,當地消防隊已經趕往火場,避免重演2018年加州「營溪大火」的慘劇。洛杉磯交通局已經封鎖野火附近的39號州際公路。

洛杉磯國家森林管理處(Angeles National Forest Officials)在推特上表示,這次的火焰延燒很快,警消目前對火勢控制度為0,未能設置防火道阻止野火擴散。

野火自當地時間下午4點前,已經延燒近97萬平方公尺。火勢位在南加州阿蘇薩(Azusa)的莫里斯大壩(Morris Dam)附近,目前北起莫里斯大壩自水晶湖(Crystal Lake)範圍內已發布緊急撤離命令。

警方表示,火勢正向北擴散,沒有威脅到任何建築物、居民,只針對在危險區域內露營的遊客進行疏散。

That orange streak is phos check (fire retardant) just dropped by the DC-10 on the #DamFire. The fire is well surrounded at this point, but still a lot of dry brush to fuel the flames. Calm winds are a big benefit to fire fighters @KNX1070 @BrianDouglasKNX @CAFireScanner pic.twitter.com/2eGGi9xcXE