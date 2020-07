「記住我的話…」拜登神預測！3個月前就說「川普會延後大選」　狠打臉共和黨

▲民主黨籍總統候選人拜登。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國總統川普30日在推特拋下震撼彈,表示因為疫情而增加的郵寄投票,可能導致舞弊和不準確結果,建議延後2020年大選。此言引發各界震驚,但事實上川普的敵手拜登早在4月就曾預測,「川普會試圖以某種形式延後選舉。」當時被共和黨批評是陰謀論,如今卻和川普的發言不謀而合。

Presumptive Democratic presidential nominee Joe Biden says US President Donald Trump will try to postpone the country's November election in an attempt to win. Full story: https://t.co/x7BOWvcVSX pic.twitter.com/KmvETzasLe