「記住我的話…」拜登神預測！3個月前就說「川普會延後大選」　狠打臉共和黨

▲民主黨籍總統候選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國總統川普30日在推特拋下震撼彈，表示因為疫情而增加的郵寄投票，可能導致舞弊和不準確結果，建議延後2020年大選。此言引發各界震驚，但事實上川普的敵手拜登早在4月就曾預測，「川普會試圖以某種形式延後選舉。」當時被共和黨批評是陰謀論，如今卻和川普的發言不謀而合。

Presumptive Democratic presidential nominee Joe Biden says US President Donald Trump will try to postpone the country's November election in an attempt to win. Full story: https://t.co/x7BOWvcVSX pic.twitter.com/KmvETzasLe — Rappler (@rapplerdotcom) April 24, 2020

民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）4月在募款活動上曾表示，「記住我的話，我認為他會試圖以某種方式來逆轉選舉，提出一些為什麼不能舉行選舉的理由。」當時此話一出引來共和黨批評，紛紛痛批拜登此言完全是「陰謀論」、「這暴露拜登知道自己當選的可能性有多低」、「根本是瘋子才說的話」。

結果短短三個月後，川普就在推特發文表示，因為疫情而增加的郵寄投票，可能導致舞弊和不準確結果，「應該延後2020年大選，直到人們能夠正確、安心、安全投票的時候。」直接應證了拜登當時所說的話，狠狠打臉當時的批評者。

不過川普隨後又在白宮表示，「我想見到（選舉）日期改變嗎？不。」副總統潘斯（Mike Pence）也緩頰指出，川普在文中用的是「延後」而非取消，代表他在公平的選舉制度，也可見現任政府想要保護美國民眾一人一票的權利。

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