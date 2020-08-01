快訊／蘇貞昌緬懷李登輝　台北賓館留下20字親筆字條　

記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝上月30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，針對後續的治喪事宜，總統府發言人黃重諺31日宣布，總統蔡英文下令於台北賓館設立追思處所，開放時間自8月1日上午10時至8月16日下午5時。包括蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌皆於1日上午親赴台北賓館緬懷，蘇貞昌更親筆留下「請安心，請安息，感謝為台灣貢獻，我們會繼續打拚」的字條。

李登輝上月30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇，李登輝的遺體也隨即由台北榮總中正樓22樓的病房送往懷恩堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

▲行政院長蘇貞昌前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）



李登輝追思會於1日上午10時正式開放，蔡英文、賴清德、蘇貞昌等人提前於上午9時親赴台北賓館，並向李登輝表達致意。其中，蔡英文在會場外的追思牆貼上親筆寫下「民主台灣，有您永遠眷顧」的字條；賴清德寫下「衷心感謝，對台灣的貢獻」；蘇貞昌則留言「請安心，請安息，感謝為台灣貢獻，我們會繼續打拚」，三人會後皆未受訪，不發一與隨即離去。

此外，包括立法院長游錫堃、前監察院長張博雅、國民黨榮譽主席吳伯雄等人也在上午9時現身台北賓館，向李登輝表達緬懷追思。有關近日傳出多名立委涉嫌收賄，游錫堃會後僅表示，在此場合不方便多談，便隨即快步離去。

總統府表示，由於希望緬懷李登輝的民眾眾多，為了讓國民、各界朋友可以追思緬懷，蔡英文決定在台北賓館設置「故李前總統緬懷追思會場」追思處所，並指示自8月1日上午10時起開放，會場將呈現李登輝生平事蹟與重要談話等紀錄，來緬懷他對國家一生努力的付出與卓著貢獻。

總統府也說，家屬感謝國民、各界朋友自發前來追思，但婉辭機關團體動員參與；而現場國人可以自行獻花追思，但懇辭花圈花籃。另外，要進入會場的民眾，需要配戴口罩。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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