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伍佰、動力火車都來了！澎湖燈光節9/12開展　8公尺「美人魚主燈」配水舞

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▲澎湖燈光節。（圖／觀光局提供）

▲澎湖燈光節為澎湖年度重大觀光亮點。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

2020澎湖國際海灣燈光節將於9月12日至11月14日，於澎湖金龍頭登場。交通部觀光局表示，今年主題燈區部份有高達八公尺的美人魚主燈「海島之歌」，搭配「蓬勃之海」海上燈光水舞秀，打造海陸燈光展演秀。另外開幕當天，還邀請到藝人伍佰、動力火車、李千那等人開唱。

今年燈光節以「海島樂園」為策展主題，並由國內外藝術家打造多達20幾種燈飾。在主題燈區有全台唯一結合港灣水舞的燈光秀，浪漫唯美且高達8公尺的主燈結合氣勢磅礡的水舞為最大亮點。

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▲澎湖燈光節。（圖／觀光局提供）

▲澎湖燈光節。（圖／觀光局提供）

▲澎湖燈光節將於9/12登場。（圖／觀光局提供）

除此之外，在藝術燈區則有多樣結合科技的互動燈飾，其中像是外觀很復古，實際走進卻很科技的蒸汽帆船「菊島奇幻探險」、會隨著民眾打擊聲而律動的石鮔章魚燈飾「搖滾章魚」和澎湖當地特有的乞龜民俗慶典活動為核心打造的「龜來運轉」祈福燈飾。

▲▼伍佰宣佈重啟今夜伍佰演唱會。（圖／環球提供）

▲搖滾天王伍佰將在澎湖燈光節開幕當日演出。（圖／環球提供）

今年澎湖國際海灣燈光節展區內分為主題燈區與藝術燈區，主題燈區由埴鈁藝術有限公司策展規劃，由藝術總監彭力真老師親自操刀設計，高達八公尺的美人魚主燈「海島之歌」是今年最大亮點。

▲燈光節展出燈座示意圖。（圖／觀光局提供）

▲燈光節展出燈座示意圖。（圖／觀光局提供）

▲燈光節展出燈座示意圖。（圖／觀光局提供）

此次澎湖國際海灣燈光節也邀請到國外藝術家前來參展，來自澳州的Amigo&Amigo藝術團隊所設計的「搖滾章魚」外型相當酷似澎湖的石鮔章魚，除了獨特搶眼的造型外，章魚的八隻觸手則是會隨著民眾打擊放置在周圍的鼓而律動，讓每個打擊者都可以是燈光展演的規劃師。

▲▼ 動力火車高雄演唱會彩排（圖／記者張一中攝）

▲ 動力火車將於燈光節閉幕日演唱，歌迷可到澎湖朝聖。（圖／記者張一中攝）

另外，燈光節開幕當天，邀請到搖滾天王伍佰＆China Blue開唱，將是伍佰今年首次大型公開戶外演唱。閉幕當日則邀請動力火車演出，還有陳勢安、李千那、白安、梁文音等大咖藝人，都將在活動期間輪番上陣，為燈光節增添不少星光。

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