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桃園本土登革熱個案增至13人！衛生局：群聚感染擴大持續防堵疫情

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▲桃園市衛生局31日公布本土性登革熱個案已增至13人，持續擴大風險點消毒作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局31日公布本土性登革熱個案已增至13人，持續擴大風險點消毒作業。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市上週爆發本土性登革熱疫情，疾管署30日公布桃園市再增加4例，總計達13例，市府衛生局31日指出，新增4例年齡介於35至61歲男性，均有桃園區長安里活動史，初步研判同屬長安里群聚事件，衛生局已掌握風險點，持續進行戶內外積水點與積水容器孳清，目前全力防堵疫情擴散。

根據疾管署公布，桃園本土登革熱新增4例，確診個案來到13例，其中3例是市府衛生局於7月28日社區擴大健康監測主動發現，都有桃園區長安里活動史，另1例則住於長安里附近的西湖里，個案也有到長安里附近活動過，該個案20日曾有發燒、全身痠痛等症狀到診所就醫，因症狀未緩解再到醫院診治，醫師依其活動史主動通報抽血檢驗後證實確診。

請繼續往下閱讀...

衛生局指出，上週爆發今年首例本土登革熱疫情之後，衛生局21日起在確診個案住家附近與工作地、風險地等處設置社區採檢站，針對鄰近居民有疑似症狀者進行抽血及NS1快篩，疑似個案皆送疾管署實驗室檢驗，桃園市13例確診個案中有11例為公衛防疫人員主動追蹤發現，有助於衛生單位掌握風險點進行防治。

▲桃園市衛生局持續宣導清除容器積水，以避免病媒蚊幼蟲孑孓孳生。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局持續宣導清除容器積水，以避免病媒蚊幼蟲孑孓孳生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局統計，截至31日為止已動員近700人次巡檢社區環境，透過鄰里長等提供衛教並清除環境孳生源，累計巡查2500家次，清除1656個積水容器，其中有118個積水容器呈現陽性孳生源，衛生局已積極擴增轄區登革熱快篩據點，全市共有198家合約院所，桃園區有50家。

衛生局呼籲，登革熱防治需要鄰里總動員，全面共同清除社區環境中孳生源，民眾務必加強警覺，近期因天氣炎熱且有不定期降雨情形，正適合病媒蚊繁殖，請務必落實「巡、倒、清、刷」，若經防疫人員通知仍不清除積水容器，致孳生病媒蚊孑孓，將依違反傳染病防治法處3千元至1萬5千元罰鍰，請民眾做好防蚊措施，避免遭蚊蟲叮咬，若對登革熱防治有任何疑問，請撥打市民諮詢服務熱線：1999或防疫專線（03）336－3270洽詢。

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