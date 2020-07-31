快訊／桃園垃圾掩埋場「大火延燒600平方公尺」！濃煙狂竄　警消持續搶救中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區垃圾掩埋場31日下午傳出大火，火勢不斷由垃圾底層延燒，再加上堆積帶多廢棄木材等易燃物，導致火勢一發不可收拾，消防人員找來怪手翻開垃圾，避免底層沼氣助燃讓火勢持續延燒，不過在強風助燃下，火勢持續竄燒，目前已逐漸控制火苗，消防人員希望在晚間能完全撲滅火勢。

▲桃園市消防局第二大隊在楊梅區垃圾掩埋場火場拉開水線灌救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市消防局第二大隊在楊梅區垃圾掩埋場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，31日下午1時27分接獲報案指稱，位於楊梅區民有路上的垃圾掩埋場傳出大火，消防局第二大隊富岡分隊派出11輛消防車、1輛救護車與34名消防人員到場灌救，但佔地廣達10餘公頃的掩埋場，火舌不斷竄出，中間夾帶刺鼻惡臭。

▲桃園市消防局第二大隊在楊梅區垃圾掩埋場灌救，找來怪手開挖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員目視火場延燒面積約600平方公尺，但因垃圾場堆積大量廢棄彈簧床與木材等易燃物品，再加上底層有沼氣助燃，導致火勢難以控制，整座掩埋場呈現悶燒狀態，為避免火勢持續延燒，消防局找來怪手開挖垃圾場，隔開未燃燒垃圾與已燃燒垃圾，然後拉出水線持續灌救，目前火勢已逐漸獲得控制，至於起火原因與損失仍在調查中。

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