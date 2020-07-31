「輸GTR就燒車」桃園傳男燒賓士…5分鐘變廢鐵！車主被灌爆還原真相

▲「輸GTR就燒車」桃園傳男燒賓士…5分鐘變廢鐵！（圖／翻攝黑色豪門）



記者許力方／綜合報導

網路謠傳，桃園中壢山區有一輛賓士C63 S當街燒車的驚悚畫面，原因竟是對決GTR，「輸的要燒車！」網友看呆紛紛感嘆「有錢人的生活樸實無華」。麥姓前車主受訪時澄清，文章是5個月前發的，其實這輛賓士2周前就恢復原場賣出，新車主開到一半燒起來，和賭注無關。

網友在臉書「黑色豪門」曝光了一段賓士燒車的影片，只見火勢從引擎狂燒，吞噬駕駛座，不斷冒出濃濃黑煙，還傳出陣陣爆炸聲，燒成大火球，至少10分鐘，警消也已經到場，緊急撲滅火勢，最後賓士燒毀，猶如一團廢鐵。

警消29日凌晨3時許獲報，緊急撲滅火勢，初步調查駕駛行駛中突然發現車子在冒煙，下車要查看時，突然就起火，火勢一發不可收拾，將引擎是、車內座椅等都燒毀。

有眼尖網看到車牌號碼，就察覺這輛是在車友圈小有名氣的賓士，2月時麥姓男子曾在臉書發文，稱要用賓士跟GTR尬車，不少人轉發驚嘆「有錢人的生活」就是跟一般人不一樣。文中拍下600萬元的GTR及530萬元的賓士C63 S停在超商前的照片，稱要來一場「對決」，且「輸的燒車」。

據了解，這輛賓士曾參加過直線加速賽，辨識度極高，且車牌號碼相當好記，沒想到這次發生燒車被誤傳，麥姓男子被好多親朋好友私訊灌爆，趕緊出面澄清，說明這輛賓士已經在2周前已經在買主要求下，恢復原廠賣出，至於為何會火燒車，因為早已交車給新車主，真正原因無法得知。

「輸的燒車那個是開玩笑的」，麥男也沒想到會一語成讖，受訪時直指新車主是自己開到自燃，疑似因為機械故障，和競速「輸的燒車」是兩起毫無關聯的事件。比對影片中，C63 S原廠車和事故車外型相差甚大，跑車專家認為，改裝幅度大，有可能就是因此引發火燒車。

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