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臉書質疑韓國瑜東吳大學學歷　專頁管理人挨告妨害名譽獲不起訴

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▲臉書專頁「抓到了，這梗很綠」去年8月間徐姓管理員張貼質疑韓國瑜「不是念東吳夜間部嗎？怎又變成念日間？」貼文挨告妨害名譽。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲臉書專頁「抓到了，這梗很綠」去年8月間徐姓管理員張貼質疑韓國瑜「不是念東吳夜間部嗎？怎又變成念日間？」貼文挨告妨害名譽。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

臉書專頁「抓到了！這梗很綠」的徐姓管理員去年8月總統大選期間，在臉書上張貼質疑國民黨籍總統候選人韓國瑜「不是念東吳夜間部嗎？怎又變成念日間，晚上去打工」之貼文，韓事後控告其妨害名譽，桃檢認為，徐之貼文是言論自由，總統候選人之學歷是可受公評之事，難認有何公然侮辱或加重誹謗之犯意，31日偵結不起訴處份。

檢警調查，徐姓男子為臉書專頁「抓到了！這梗很綠」之管理員，去年8月22日晚間在專頁張貼「不是念東吳夜間部嗎？怎又變成念日間，晚上去打工？」並貼上3則新聞連結網頁，以此辱罵韓國瑜並傳述不實之事，韓後來以公然侮辱與加重誹謗罪嫌提告。

徐男在檢警偵訊時否認犯行，辯稱只是轉貼新聞媒體報導或社論，附上網址連結，並未妨害韓國瑜名譽等語，經檢方調查，粉絲專頁附上包括三立、東森與鏡週刊新聞連結，針對韓國瑜就讀東吳大學夜間部或日間部說明等相關報導或社論。

桃檢指出，韓國瑜為第15屆總統候選人之一，為落實選舉之選賢與能之目的，其學歷、經歷與品格等事項，自為選舉人關切之重點，實屬可受公評之事，徐男在臉書專頁轉貼相關報導或社論，並以「不是念東吳夜間部嗎？怎又變成念日間，晚上去打工？」做為評論，不外係為喚起選舉人之注意，使選舉人檢視候選人之學經歷，再行使其投票權，自難認許有何公然侮辱或加重誹謗之意。

此外，韓身為第15屆總統候選人之一，本應受較大程度之檢驗，且其又掌有較多資源、較有能力澄清事實，對於選舉人之質疑，當可以發布新聞稿、召開記者會方式辯駁，桃檢認為，徐男所用的文字縱使讓韓感到不快，但此為徐男表達意見之範疇，受憲法言論自由之保障，無從以公然侮辱或加重誹謗相繩，檢方偵結予以徐不起訴處分。

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