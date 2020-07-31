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逼吃老鼠藥再下跪甩巴掌！悲情老公代還千萬賭債仍被凌虐7年　法院判准休妻

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▲桃園市姜姓女子常常因情緒不穩對鍾姓丈夫逼迫吃老鼠藥、下跪與打巴掌方式凌虐，鍾男孩代妻償還千萬元賭債，最後受不了向法院訴請離離婚判准。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市姜姓女子常常因情緒不穩對鍾姓丈夫逼迫吃老鼠藥、下跪與打巴掌方式凌虐，鍾男還代妻償還千萬元賭債，最後受不了向法院訴請離婚判准。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市姜姓女子與鍾姓男子結褵24年，因姜女情緒控管欠佳，從2001年開始，動輒因心情不佳就逼迫丈夫吃老鼠藥、下跪與打巴掌方式凌虐，但鍾男顧慮2名女兒還小選擇容忍，姜女還嗜賭積欠上千萬債務，鍾男以積蓄幫忙還債，但姜女仍態度依舊，後來因一對女兒成年，鍾忍無可忍下向法院訴請離婚，法院開庭時，姜女未出庭，法官考量雙方婚姻基礎已盡失，判准雙方離婚，本案還可上訴。

桃園地院指出，鍾男與姜女在1996年結婚，育有2名女兒，鍾男指控姜女情緒控管欠佳，在2001年起同住期間，常常因心情不佳逼迫其下跪、打巴掌，甚至強逼吞食老鼠藥，還揚言在女兒面若不從，便要讓女兒服藥或是下藥在食物裡；此外，姜女沉迷網路簽賭，但他憐惜一對幼女才百般隱忍，還曾幫姜女償還千萬元賭債，直至女兒成年後因就學離家。

鍾男還說，2015年1月起與姜女分居，但仍持續遭其騷擾，姜女卻於2018年間因索取生活費未果誣指他竊盜、遺棄，但最終獲得不起訴處分，因姜女種種作為實難維繫雙方感情，因此向法院訴請離婚。

法院多次開庭傳喚姜女到庭均未到庭辯論，也未提出任何書狀聲明或陳述，法院查出，姜女曾到院接受治療與住院，鍾男遭其誣指竊盜、遺棄部分也有地檢署不起訴證明；2名女兒也作證，媽媽因情緒不穩會攻擊人、打父親，若爸爸晚點回家就會被逼吃老鼠藥、打巴掌；媽媽開銷很大一直下賭，還誣指爸爸偷她的金塊，但爸爸仍會給她錢。

法官認為，姜女經法院通知仍未到庭，先生主張她長期精神不佳行為失序，難以正常溝通導致分居彼此少有聯繫，姜女行為脫序也未尊重先生人格尊嚴甚至危害他人身安全，又在外欠賭債影響家庭生計，足見夫妻婚姻基礎蕩然無存，最終導致2人分局，法官判准2人離婚，本案還可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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