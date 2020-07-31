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今年7千件了！檢舉魔人「違規真的變少」...出沒熱區曝光　網一面倒讚爆

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▲▼安全帽、機車。（圖／記者陳俊宏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名自稱「檢舉魔人」的網友平時喜歡騎車抓違規，主要在桃園、中壢一帶出沒的他，今年戰果已7000件左右，包括闖紅燈、未禮讓行人、違規停車等。有別於一般對檢舉魔人的憤怒喊罵，鄉民聽完他的初衷，一面倒讚美直呼「感謝你對台灣交通的付出」、「做功德有好報」。

這名網友通常在市區騎車抓違規，偶爾會開車上國道，但高速公路上除非很誇張地逼車、亂鑽，不然他通常睜一隻眼、閉一隻眼，「我今年度目前送的準案件量，應該是7000件左右，這個月的...昨天大概送200多件，目前最高紀錄1天281件，主要都在桃園、中壢一帶鬧區，偶爾去外地也會順便送送幸運信。」

請繼續往下閱讀...

他表示，自己檢舉的項目包括違規臨停、違規停車、闖紅燈、紅燈右轉、轉彎變換車道沒打方向燈、紅燈越線、紅燈後汽車佔用機車停等區、未禮讓行人、跨越雙黃線、跨越雙白線，跟一些車體違規，還有噪音車檢舉。

原po笑說，「屁孩跟老人三寶我最喜歡檢舉，很有樂趣，然後經過這幾個月洗禮，現在我家這一帶違停少很多，很多都躲到騎樓或把機車反停了，不過可能是鬧區的關係吧，永遠會有外地車臨停，所以基本上還是有源源不絕的糧食。」

▲1年抓7000件！檢舉魔人「幾個月違規變少了」...出沒熱區曝光　網一面倒讚爆。（圖／翻攝自PTT）

▲他最喜歡檢舉屁孩跟老人三寶。（圖／翻攝自PTT

他也舉出不久前新莊幸褔站的死亡車禍案例，「如果我們以前送他一張未禮讓行人的罰單，駕駛也許從此禮讓行人，如此就能挽救一條會失去的生命。」

最後，原po還呼籲，希望更多人能加入行列，「不要再擺爛讓這個社會道路充滿危險，總有一天違規會反噬到自己的親友或任何你所深愛的、愛你的人，救人一命，勝造七級浮屠。」

對此，鄉民紛紛回應，「推，辛苦了」、「謝謝你，這是積陰德，一定間接救了很多人」、「在中壢讀書的我怕爆」、「功德無量，台灣交通根本苦海」、「替桃園的用路人感謝你」、「謝謝你提高台灣人的素質」。

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