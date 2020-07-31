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香港病毒傳播速度「逼近大流感」　抗疫專家：借鑒大陸防控經驗

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▲▼海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／翻攝自新華社）

▲海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港新冠肺炎新增確診病例連續9日破百，7月30日新增149例，單日新增再現新高。上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏30日警告，香港疫情反彈，關鍵在於速度較快，病毒傳播速度逼近大流感。他建議，可借鑒大陸防控經驗。

劇《新華社》報導，張文宏提醒，香港病毒傳播速度逼近大流感，若防控速度跟不上病毒傳播速度，將會導致醫療資源的緊張。

他建議，可借鑒大陸防控經驗，並應採取「早檢測、早發現」策略。張文宏指出，北京在不到1個月時間控制疫情反彈，雖然短期內防控力度比較大，但回歸正常社會的時間窗口特別小，相應的成本最低。

張文宏強調，原則上各國和各地區都認可的一點，就是「把檢測放在第一位」，在最短的時間內把檢測的能力提升到最大，盡一切可能最快最精准地發現並找到病人，後續的防疫措施就能馬上跟進，「擴大檢測，盡量對感染者進行居家隔離、方艙隔離，或者是住院隔離，嚴守我們的社交距離，就能有效切斷病毒的傳播。」

此外，張文宏用「不平衡」來形容當前全球整體疫情發展狀況，呼籲積極應對全球如何團結一致合作抗疫的命題。他認為，第一波疫情尚未結束，這也給未來很長一段時間的疫情防控傳遞了一個非常困難的訊號，絕不能輕視疫情反彈風險，分區域防治，針對高風險地區、高危區域的防控，要有一個從嚴的標準，重點區域要全部檢測。

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